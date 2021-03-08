Їх по праву можна назвати видатними українками, адже вони мали великий вплив на розвиток світової науки, політики, мистецтва і навіть моди. Кожна з них пройшла свій нелегкий шлях до успіху.

Щонайменше ми повинні їх пам'ятати, а також пишатися тим, що вони зробили для своєї Батьківщини. Читайте найцікавіші факти про 10 видатних українок, які стали відомими на весь світ.

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Дарія Білодід

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо (2018 і 2019 роки), а також чемпіонка Європи (2017 рік).

Дарія Білодід визнана найкращою дзюдоїсткою світу 2019 – 2020 років за підсумками премії "Judo Awards" від Міжнародної федерації дзюдо. Вона обійшла навіть титулованих суперниць з Японії, Франції та Канади.



Дарія Білодід / Колаж 24 каналу

Еліна Світоліна

Уродженка Одеси Еліна Світоліна почала займатися тенісом ще у 5-річному віці, а у 16 здобула перемогу на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу серед дівчат.

Третя ракетка світу в рейтингу WTA у 2017, 2018 і 2019 роках. Чемпіонка підсумкового турніру WTA Finals 2018 року. Виграла 15 турнірів WTA в одиночному розряді та 2 — в парному.

За свої спортивні успіхи Світоліну нагородили Орденом "За заслуги" III ступеня.



Еліна Світоліна / Колаж 24 каналу

Марина В’язовська

Киянка Марина В’язовська у 2016 році розв’язала задачу, над якою ламали голову "великі уми" ще з XVII століття. За це вона отримала премію Салема, яку вручають за видатні результати досліджень лише одному вченому-математику на рік. Зараз українська науковиця живе й працює у Німеччині.



Марина В’язовська / Колаж 24 каналу

Гайді-Марія Стефанишин-Пайпер

Гайдемарі стала 445 людиною, яка побувала в космосі. Вона здійснила 2 космічні польоти, загальною тривалістю 27 діб, і 5 разів виходила у відкритий космос.

Батьки космонавтки емігрували в США із Західної України. Щоб донька не забувала про своє українське коріння, її віддали до дитячої організації "Пласт". Коли ж Гайді-Марія прославилася на весь світ, вона навідалась в Україну до "пластунів".



Гайді-Марія Стефанишин-Пайпер / Колаж 24 каналу

Катерина Ющенко

Вона першою у світі створила мову програмування для комп’ютера. І дарма, що згодом винайшли іншу мову, яка зараз і використовується в ІТ-індустрії, однак саме Катерина Логвинівна Ющенко увійшла в історію як програмістка, винахід якої поклав початок абсолютно нежіночої сфери.

Ще Катерина була донькою українських націоналістів, яких назвали "ворогами народу". Батька розстріляли, а її з мамою, на щастя, реабілітували.



Катерина Ющенко / Колаж 24 каналу

Соня Делоне

Революційний смак художниці-абстракціоністки з Одеси Соні Делоне змінив історію французької моди 1920-х років. Окрім живопису вона створювала театральні костюми та візерунки для тканин haute couture. Соня першою відмовилася від вбрання з пишним пір’ям, намистом, блискітками і ввела в моду стримані прямі лінії й простий фасон.



Соня Делоне / Колаж 24 каналу

Соломія Крушельницька

Українська оперна діва та педагог Соломія Крушельницька ще за життя була визнаною найвидатнішою співачкою світу. Серед її численних нагород та відзнак було, зокрема, звання "Вагнерівської примадонни" ХХ століття.



Соломія Крушельницька / Колаж 24 каналу

Роксолана

Її справжнє ім’я Анастасія Лісовська. Вона була улюбленою дружиною султана Османської імперії І Пишного. Використовуючи свій вплив на чоловіка й османську політику, вона понад 3 десятиліття була однією з найвпливовіших постатей у мусульманському світі. З ім’ям Роксолани пов’язане, зокрема, спорудження у Стамбулі багатьох історичних пам’яток.



Роксолана (Анастасія Лісовська) / Колаж 24 каналу ​

Анна Ярославна

Вона була дочкою київського князя Ярослава Мудрого, другою дружиною французького короля Генріха І Капета, королевою Франції та матір’ю спадкоємця королівського престолу Філіпа І. Також Анна Ярославна є прабабцею майже 30 французьких королів.

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Під час вінчання вона подарувала своєму чоловіку написане кирилицею Євангеліє, яке привезла з собою з Київської Русі. На цій святій книзі до 1793 року присягали усі королі Франції.



Анна Ярославна / Колаж 24 каналу