Спасатели 9 января получили сообщение о том, что местные жители обнаружили подозрительный предмет, похожий на взрывоопасный. Они выкорчевывали старые деревья в саду.

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Как обезвредили авиабомбу

Оперативная группа наблюдала за разминированием с помощью информационно-аналитической панели.

Пиротехники обезвредили авиабомбу в специально отведенном месте и с соблюдением техники безопасности. Также спасатели дополнительно обследовали место находки. Сейчас местным жителям ничего не угрожает.



Специалисты обезвредили 100-килограммовую авиабомбу / Фото пресс-службы ГСЧС



Вес опасной находки составляет 100 килограммов / Фото пресс-службы ГСЧС

Для обезвреживания опасной находки привлекли 8 единиц техники и 24 человек личного состава. Также для охраны места задействовали сотрудников полиции.

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