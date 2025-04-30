Оккупанты запустили более сотни ударных дронов за эту ночь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского. Президент показал жуткие последствия ночного террора.

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Зеленский отреагировал на ночную атаку по Украине

Этой ночью от атаки противника пострадали Харьков, Днепр, Доброполье и другие наши города и общины.

Более 100 российских ударных дронов за эту ночь, 375 ударных дронов с начала недели, из них более 190 – "Шахеды",

– отметил президент.

У Харькове в результате двух волн ударов ранены более 45 человек, и среди них двое детей. Самому младшему пострадавшему всего 5 лет. Всем оказывают медицинскую помощь, а на местах продолжаются спасательные работы.

Президент сообщил, что в результате атаки пострадали жилые районы, повреждены многоквартирные дома, больница, школа. Всего – 13 гражданских локаций в городе.

Ночная атака по Днепру унесла жизнь одного человека. Зеленский выразил соболезнования родным. Также он отметил, что еще один человек получил ранения. Под вражеским ударом тоже оказалась гражданская инфраструктура.

У Доброполье оккупанты попали в здание шахты, повредили обычные автобусы и автомобили. Есть раненый человек.

Последствия ночной атаки дронами по Украине / Фото ГСЧС

Лидер Украины подчеркнул, что в течение всего утра в небе над Украиной продолжают летать российские дроны.

"И так – ежедневно", – подчеркнул он.

Именно поэтому нужно давление на Россию, сильные дополнительные санкции, которые сработают. Давление, а не просто слова или попытки убедить должны заставить Россию к прекращению огня и завершению войны. Давление Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто считает, что войне не место на Земле,

– отметил гарант.

Он подчеркнул, что Украине необходимы дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты людей, чтобы сделать этот воздушный террор России невозможным.

"Спасибо всем, кто поддерживает Украину и украинцев в это время, всем, кто готовит новые санкции против России за затягивание войны и оборонные пакеты для Украины ради защиты жизни", – резюмировал Зеленский.