Окупанти запустили понад сотню ударних дронів за цю ніч. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського. Президент показав моторошні наслідки нічного терору.

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Зеленський відреагував на нічну атаку по Україні

Цієї ночі від атаки противника постраждали Харків, Дніпро, Добропілля та інші наші міста й громади.

Більш ніж 100 російських ударних дронів за цю ніч, 375 ударних дронів від початку тижня, з них понад 190 – "Шахеди",

– зазначив президент.

У Харкові внаслідок двох хвиль ударів поранені понад 45 людей, і серед них двоє дітей. Наймолодшому постраждалому лише 5 років. Усім надають медичну допомогу, а на місцях продовжуються рятувальні роботи.

Президент повідомив, що внаслідок атаки постраждали житлові райони, пошкоджені багатоквартирні будинки, лікарня, школа. Усього – 13 цивільних локацій у місті.

Нічна атака по Дніпру забрала життя однієї людини. Зеленський висловив співчуття рідним. Також він зазначив, що ще одна людина зазнала поранень. Під ворожим ударом теж опинилася цивільна інфраструктура.

У Добропіллі окупанти влучили в будівлю шахти, пошкодили звичайні автобуси та автомобілі. Є поранена людина.

Наслідки нічної атаки дронами по Україні / Фото ДСНС

Лідер України підкреслив, що протягом всього ранку у небі над Україною продовжують літати російські дрони.

"І так – щодня", – наголосив він.

Саме тому потрібен тиск на Росію, сильні додаткові санкції, які спрацюють. Тиск, а не просто слова чи спроби переконати повинні змусити Росію до припинення вогню та завершення війни. Тиск Сполучених Штатів, Європи, всіх у світі, хто вважає, що війні не місце на Землі,

– зазначив гарант.

Він підкреслив, що Україні необхідні додаткові системи протиповітряної оборони для захисту людей, щоб зробити цей повітряний терор Росії неможливим.

"Дякую всім, хто підтримує Україну та українців у цей час, усім, хто готує нові санкції проти Росії за затягування війни й оборонні пакети для України заради захисту життя", – резюмував Зеленський.