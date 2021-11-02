Именно поэтому группа "Метинвест" увеличила поставки кислорода в больницы до 100 тонн в сутки. Об этом сообщил директор Департамента регионального развития группы "Метинвест" Александр Вишняков.

С 2020 года мы поставляем кислород в больницы в городах присутствия бизнеса Рината Ахметова. В 2021 году мы уже понимали, что нас ждет рост заболеваемости осенью. Мы понимали, что есть очередная волна. Поэтому в больницах Запорожья, Мариуполя, Авдеевки и мы Покровская отказались от балонового газа – это опасно, это дорого, это неэффективно и проинвестировали в инфраструктуру больниц, где установили кислородные станции,

– рассказал Вишняков.

Он пояснил, что решение увеличить поставки кислорода принято в связи с ростом потребления кислорода в больницах.

"На сегодня только за последний месяц отгружено более 1700 тонн жидкого кислорода. Если в октябре суточная норма составляла 80 тонн в сутки, то сегодня в ноябре фактическая цифра – это уже 100 тонн", – сообщил Вишняков.

Напомним, что в октябре "Метинвест" поставил более 600 тонн кислорода в больницы Киева и еще восьми областей Украины для лечения больных COVID-19.

В ответ на обращение представителей областей, "Метинвест" принял решение о помощи поставок кислорода медицинским учреждениям на местах, а именно: