Саме тому Група "Метінвест" збільшила постачання кисню до лікарень до 100 тонн на добу. Про це повідомив директор Департаменту регіонального розвитку групи "Метінвест" Олександр Вишняков.

З 2020 року ми постачаємо кисень до лікарень у містах присутності бізнесу Ріната Ахметова. У 2021 році ми вже розуміли, що на нас чекає зростання захворюваності восени. Ми розуміли, що є чергова хвиля. Тому в лікарнях Запоріжжя, Маріуполя, Авдіївки та Покровська ми відмовилися від балонового газу – це небезпечно, це дорого, це неефективно та проінвестували в інфраструктуру лікарень, де встановили кисневі станції,

– розповів Вишняков.

Він пояснив, що рішення збільшити постачання кисню прийняте у зв'язку зі зростанням споживання кисню у лікарнях.

"На сьогодні лише за останній місяць відвантажено понад 1700 тонн рідкого кисню. Якщо у жовтні добова норма становила 80 тонн на добу, то сьогодні у листопаді фактична цифра – це вже 100 тонн", – повідомив Вишняков.

Нагадаємо, що у жовтні "Метінвест" поставив понад 600 тонн кисню до лікарень Києва та ще восьми областей України для лікування хворих на COVID-19.

У відповідь на звернення представників областей, "Метінвест" ухвалив рішення про допомоги постачанням кисню медичних установ на місцях, а саме: