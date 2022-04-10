Российское военное руководство надеется поднять боевой дух своей армии деньгами. Подразделениям, которые оккупанты вывели из Киевской, Черниговской и Сумской областей, выплатят одноразовую премию.

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Какие вознаграждения получат оккупанты

Уничтожен украинский самолет враг оценивает в 300 тысяч рублей, вертолет – 200 тысяч, а за беспилотник оккупант может получить 50 тысяч. Выплаты в размере до 100 тысяч рублей предусмотрены тем, кто "отличился в уничтожении живой силы".

Напомним, российские оккупанты устроили геноцид украинцев на Киевщине, отличились безумным мародерством и зверствами.

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