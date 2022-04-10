Російське військове керівництво сподівається підняти бойовий дух своєї армії грошима. Підрозділам, які окупанти вивели з Київської, Чернігівської та Сумської областей, виплатять одноразову премію.

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Які винагороди отримають окупанти

Знищений український літак ворог оцінює у 300 тисяч рублів, гвинтокрил – 200 тисяч, а за безпілотник окупант може отримати 50 тисяч. Виплати в розмірі до 100 тисяч рублів передбачені тим, хто "відзначився у знищенні живої сили".

Нагадаємо, російські окупанти влаштували геноцид українців на Київщині, відзначилися шаленим мародерством та звірствами.

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