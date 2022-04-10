Про це розповіли 10 квітня в оперативному командуванні "Південь". Вони зазначили, що окупанти привезли акторів.

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"На площу вивели аж… 30 людей з російськими прапорами. Напередодні загарбники нишпорили по крамницях із секонд-хендом, аби одягнутися як цивільні. Сьогодні ж актори недолугого перфомансу імітували проросійську акцію в місті на Херсонщині", – розповіли у командуванні.

Жалюгідні спроби

Військові зазначили, що також у Новій Каховці планують друкувати агітаційні матеріали: плакати, бюлетені, листівки, бланки. Росіяни хочуть провести тут так званий референдум для створення псевдореспубліки.

Спроби росіян створити імітацію їхньої підтримки в Україні виглядають все жалюгідніше,

– наголосили захисники.

Принесли на Херсонщину терор

У командуванні додали, що водночас українцям забороняють проводити будь-які акції. Людям погрожують. Зокрема, 10 квітня, біля кіноконцертного залу "Ювілейний" у Херсоні відбулася мирна акція. Українці вшанували жертв російської агресії.



Рашисти погрожують українцям через мирні мітинги / Фото ОК "Північ"

"Очікувано – російські окупанти його розігнали. Кожен такий новий мітинг – дуже великий ризик для його учасників, і все одно люди виходять. Як і в Новій Каховці, де містяни мужньо виходять на акції за Україну. Херсонщина – це Україна! Разом переможемо!", – розповіли військові.

Зауважте – мітинг у Новій Каховці: дивіться відео