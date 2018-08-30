100 тысяч молний за полдня: во Франции неожиданно разгулялась стихия
В течение 12 часов в регионе Новая Аквитания, что во Франции, с неба ударило 100 тысяч молний. Стихия оставила без света более четыре тысячи домов.
Об этом сообщили в УНИАН.
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Местные жители говорят, что погода изменилась очень резко – буквально за несколько минут небо закрыли тяжелые облака.
Юго-западные регионы Франции, кроме молний, подверглись влиянию и мощных ливней.
К слову, в Украине же пока погода радует жителей всех областей Украины теплом и солнцем.
Источник: 24 Канал
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