Более 1000 пораженных целей за месяц: как 107-я бригада ТрО установила рекорд

В эксклюзивном комментарии для 24 Канала командир 107-й бригады ТрО Денис Перч рассказал, как военные сократили "петлю смерти" до минимума: от обнаружения врага до нанесения удара проходят считанные секунды.

Adv

популярные видео

Как бригада сократила "петлю смерти"?

Благодаря сокращению вертикали согласований военные на местах получили больше полномочий для маневра и самостоятельного выбора способов огневого воздействия. В результате бригада два месяца подряд удерживает первенство среди всех подразделений территориальной обороны по системе ситуационной осведомленности Delta, опережая ближайших конкурентов на 30%.

Мы построили систему управления боем, суть которой заключается в скорости принятия решений, где время жизни цели измеряется секундами. Делаем ставку на децентрализацию, при которой бойцы понимают замысел командира и обладают большими полномочиями– подчеркнул Денис Перч.

Дроны, логистика и искусственный интеллект

Основную ставку бойцы делают на беспилотные системы, поскольку подразделения действуют преимущественно в Донецкой области в зоне ответственности первого корпуса "Азов". Из-за высокой плотности вражеских дронов подтянуть туда ствольную артиллерию невозможно, поэтому линию фронта удерживают с помощью FPV-дронов различных модификаций.

Реклама

Для бесперебойного обеспечения позиций в бригаде наладили комбинированную систему логистики, которая сочетает воздушные перевозки, наземные роботизированные комплексы и пешие группы. Кроме того, операторы активно интегрируют в системы поражения технологии искусственного интеллекта, располагая широким спектром взаимозаменяемых средств на случай дефицита или сбоев в снабжении.

Как в инвестициях люди диверсифицируют средства, так и мы диверсифицируем средства поражения: если что-то перестает работать, всегда есть аналоги для поражения на необходимом расстоянии соответствующим боеприпасом– отметил командир бригады.

Что известно о 107-й бригаде ТрО?

107-я отдельная бригада территориальной обороны создана в Черновицкой области 1 марта 2018 года. В ее состав входят пять батальонов (92-й, 93-й, 94-й, 95-й и 97-й), рота огневой поддержки, инженерно-саперная рота и минометная батарея. Сейчас бригадой командует Денис Перч, который под позывным "Кореец" прошел путь от добровольца в 2022 году до командира.

Реклама

Бригада воевала почти на всех горячих направлениях: участвовала в контрнаступлении в Харьковской области и освобождении Изюма, вела боевые действия под Бахмутом, Авдеевкой и Торецком, в Курской области, а также на Ореховском, Гуляйпольском, Покровском, Добропольском и Краматорско-Славянском направлениях. Самым тяжелым Перч называет Донецкое.

По словам командира, за время его руководства бригада в семь раз увеличила количество поражений. Напомним, в июле командир рассказал 24 Каналу, что его бригада занимала 62-е место среди всех подразделений Сил обороны по количеству поражений, а среди бригад ТрО была второй или третьей.

Рейтинг среди Сил обороны

Сейчас, помимо первого места среди подразделений территориальной обороны, буковинцы вошли в 50 лучших среди всех Сил обороны Украины, заняв 35-е место по объему подтвержденной ликвидации вражеских сил. Ежемесячно подразделение наносит потери примерно 300 оккупантам.

Реклама

Рейтинги формируются на основе данных системы ситуационной осведомленности Delta, где оцениваются все бригады. За подтвержденное поражение начисляются электронные баллы, поэтому они отражают как количество, так и качество поражений. Перч отметил, что наибольшее количество баллов бригада заработала в составе первого корпуса "Азов".

Что такое е-баллы?

По словам бывшего министра цифровой трансформации Михаила Федорова, э-баллы за уничтоженную технику и живую силу армии РФ относятся к бонусной системе "Армия дронов. Бонус". Подразделения должны подтверждать каждое поражение видеозаписями, которые загружаются в систему Delta.

Система создает дополнительную мотивацию благодаря системе баллов за эффективное поражение целей: за уничтоженного российского солдата подразделение получает 6 баллов, за уничтожение танка – 40 баллов, за поражение – 20 баллов, за миномет – 5 баллов.