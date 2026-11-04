Понад 1000 уражених цілей за місяць: як 107 бригада ТрО встановила рекорд

У ексклюзивному коментарі 24 Каналу командир 107-ї бригади ТрО Денис Перч розкрив, як військові скоротили "петлю смерті" до мінімуму: від виявлення ворога до удару проходять лічені секунди.

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Як бригада скоротила "петлю смерті"?

Завдяки скороченню вертикалі погоджень військові на місцях отримали більше повноважень для маневру та самостійного вибору способів вогневого впливу. У підсумку бригада два місяці поспіль утримує першість серед усіх підрозділів територіальної оборони за системою ситуаційної обізнаності Delta, випереджаючи найближчих конкурентів на 30%.

Ми побудували систему управління боєм, суть якої у швидкості ухвалення рішень, де час життя цілі вимірюється секундами. Робимо ставку на децентралізацію, де бійці розуміють задум командира та мають більше повноважень– наголосив Денис Перч.

Дрони, логістика та штучний інтелект

Основну ставку бійці роблять на безпілотні системи, оскільки підрозділи діють переважно на Донеччині в смузі під першим корпусом "Азов". Через високу щільність ворожих дронів підтягнути ствольну артилерію туди неможливо, тому лінію фронту тримають FPV-дронами різних модифікацій.

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Для безперебійного забезпечення позицій у бригаді налагодили комбіновану систему логістики, яка поєднує повітряні перевезення, наземні роботизовані комплекси та піші групи. Крім того, оператори активно інтегрують у системи ураження технології штучного інтелекту, утримуючи широкий спектр взаємозамінних засобів на випадок дефіциту чи збоїв постачання.

Як в інвестиціях люди диверсифікують кошти, так ми диверсифікуємо засоби ураження: якщо щось перестає працювати, завжди є аналоги для ураження на потрібній відстані відповідним боєприпасом– зазначив командир бригади.

Що відомо про 107-му бригаду ТрО?

107-ма окрема бригада територіальної оборони створена в Чернівецькій області 1 березня 2018 року. До її складу входять п'ять батальйонів (92-й, 93-й, 94-й, 95-й і 97-й), рота вогневої підтримки, інженерно-саперна рота та мінометна батарея. Нині бригадою командує Денис Перч, який із позивним "Кореєць" пройшов шлях від добровольця 2022 року до командира.

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Бригада воювала майже на всіх гарячих напрямках: брала участь у контрнаступі на Харківщині й звільненні Ізюма, працювала під Бахмутом, Авдіївкою та Торецьком, на Курщині, а також на Оріхівському, Гуляйпільському, Покровському, Добропільському та Краматорсько-Слов'янському напрямках. Найважчим Перч називає Донецький.

За словами командира, за час його керівництва бригада в сім разів збільшила кількість уражень. Нагадаємо, у липні командир розповідав 24 Каналу, що його бригада посідала 62-ге місце серед усіх підрозділів Сил оборони за ураженнями, а серед бригад ТрО була другою чи третьою.

Рейтинг серед Сил оборони

Нині, окрім першого місця серед підрозділів територіальної оборони, буковинці увійшли у 50 найкращих серед усіх Сил оборони України, посівши 35 сходинку за обсягом підтвердженої ліквідації ворожої сили. Щомісяця підрозділ завдає втрат приблизно 300 окупантам.

Рейтинги формують за даними системи ситуаційної обізнаності Delta, де вимірюють усі бригади. За підтверджене ураження нараховують е-бали, тож вони показують і кількість, і якість уражень. Перч зазначив, що найбільше балів бригада здобула під першим корпусом "Азов".

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Що таке е-бали?

За словами колишнього міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, е-бали за знищену техніку й живу силу армії РФ належать до бонусної системи "Армія дронів. Бонус". Підрозділи мають підтверджувати кожне ураження відео, які завантажують у систему Delta.

Система створює додаткову мотивацію завдяки системі балів за ефективне ураження цілей: за знищеного російського солдата підрозділ отримує 6 балів, за знищення танку – 40 балів, за ураження – 20 балів, за міномет — 5 балів.