Об этом сообщают российские СМИ. Бойцы ОМОНа Росгвардии обвиняют руководство в халатности.

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11 россиян отказываются ехать воевать в Украину

Сообщают, что российские силовики не только отказались выполнять приказ по пересечению границы Украины и присоединению к "спецоперации", но и рассказали, что они действительно думают об этом. Также силовики указали своему руководству на то, что этот приказ преступный и отказались его выполнять.

Спецназовцев вернули в регион и теперь пытаются уволить. В частности, за невыполнение приказа. Заявляют, что они сперва должны были выполнить приказ и только потом обжаловать его. Однако у силовиков другое мнение и считают, что их руководство просто стремится прикрыть свою преступную халатность.

Толчком для этих 11 бойцов ОМОНа Росгвардии стало понимание того, что колонна российских полицейских, которая 24 февраля пересекла границу с Украиной, была расстреляна через 5 часов. Погибли десятки спецназовцев, многие получили ранения, некоторые попали в плен. Среди этой колонны были отряды из:

Хакасии,

Красноярского края,

Кемеровской области.

Бойцы из Хакасии считают, что в Украине коллеги погибли из-за преступной халатности руководства Росгвардии.

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