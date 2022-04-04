Про це повідомляють російські ЗМІ. Бійці ОМОНу Росгвардії звинувачують керівництво у халатності.

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11 росіян відмовляються їхати воювати в Україну

Повідомляють, що російські силовики не лише відмовилися виконувати наказ щодо перетину кордону України та приєднання до "спецоперації", але й розповіли, що вони насправді думають про це. Також силовики вказали своєму керівництву на те, що цей наказ є злочинним та відмовилися його виконувати.

Спецпризначенців повернули в регіон і тепер намагаються звільнити. Зокрема, за невиконання наказу. Заявляють, що вони спершу мали виконати наказ і лише потім можуть оскаржувати його. Проте силовики мають іншу думку та вважають, що їхнє керівництво просто прагне прикрити свою злочинну халатність.

Поштовхом для цих 11 бійців ОМОНу Росгвардії стало розуміння того, що колона російських поліціянтів, яка 24 лютого перетнула кордон з Україною, розстріляли через 5 годин. Загинули десятки спецпризначенців, багато хто отримав поранення, дехто потрапив у полон. Серед цієї колони були загони з:

Хакасії,

Красноярського краю,

Кемеровської області.

Бійці з Хакасії вважають, що в Україні колеги загинули через злочинну халатність керівництва Росгвардії.

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