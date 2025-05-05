Также в Третьей штурмовой опубликовали уникальные кадры тех исторических дней, рассказывает 24 Канал.

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После арестов и тюрем, известного боя на Рымарской, освобождения Харькова "черные человечки" под командованием Андрея Билецкого получили инсайдерскую информацию: дезориентированные турбулентностью в стране украинские внутренние войска покинули базу в Бердянске. Для "Черного корпуса" это шанс завладеть оружием воинской части, которую уже растаскивают россияне и сепаратисты. Единственный легальный способ его получить – трансформироваться из партизанского отряда в милицейский.

Для националистов, ультрасов, хулиганов, которые еще вчера дрались с милицией, такое развитие событий стало неожиданным и ироничным. Но уже в первые дни существования как подразделения МВД "человечки" приняли несколько боев и взяли в плен целого министра обороны так называемой "днр". Так рождался легендарный "Азов",

– написала Третья штурмовая.

Уже через месяц новосозданное добровольческое подразделение освободило Мариуполь – согласие на авантюрную операцию Билецкий выбил у скептически настроенного командования. Из техники "Азов" тогда имел обшитый броней "КАМАЗ", ЗУ-шку и "Утес". Среди бойцов – 16 – 18-летние добровольцы. После Мариуполя – освобождение Марьинки, Иловайск, Широкино сентября 2014-го, Павлополь-Широкинская операция февраля 2015-го и другие бои.

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Затишье на фронте "Азов" использовал для наращивания профессионализма. Была создана военная школа им. Коновальца, введены сержантские курсы, система рекрутинга и подготовки бойцов. Так собранный из сотни националистов отряд стал одним из самых профессиональных и боеспособных.

Во время вторжения 2022-го подразделение взяло лидерство в бою за Мариуполь, создав легендарный гарнизон на "Азовстали". В это время ветераны "Азова" отражали наступление в Киевской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской областях и организовывали операции по спасению собратьев в окруженном Приазовье.

За своих погибали и попадали в плен. Помним всех павших на этом пути. И ради них продолжаем сражаться за свою страну. С годовщиной – каждого, кто был и остается частью азовской семьи,

– написала Третья штурмовая.