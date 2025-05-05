Також у Третій штурмовій опублікували унікальні кадри тих історичних днів, розповідає 24 Канал.

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Після арештів та в'язниць, відомого бою на Римарській, звільнення Харкова "чорні чоловічки" під командуванням Андрія Білецького отримали інсайдерську інформацію: дезорієнтовані турбулентністю в країні українські внутрішні війська покинули базу у Бердянську. Для "Чорного корпусу" це шанс заволодіти зброєю військової частини, яку вже розтягують росіяни й сепаратисти. Єдиний легальний спосіб її отримати – трансформуватися з партизанського загону в міліцейський.

Для націоналістів, ультрасів, хуліганів, які ще вчора билися з міліцією, такий розвиток подій став несподіваним й іронічним. Але вже у перші дні існування як підрозділу МВС "чоловічки" прийняли кілька боїв і взяли в полон цілого міністра оборони так званої "днр". Так народжувався легендарний "Азов",

– написала Третя штурмова.

Вже за місяць новостворений добровольчий підрозділ звільнив Маріуполь – згоду на авантюрну операцію Білецький вибив у скептично налаштованого командування. З техніки "Азов" тоді мав обшитий бронею "КАМАЗ", ЗУ-шку та "Утьос". Серед бійців – 16 – 18-річні добровольці. Після Маріуполя – звільнення Мар'їнки, Іловайськ, Широкине вересня 2014-го, Павлопіль-Широкинська операція лютого 2015-го та інші бої.

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Затишшя на фронті "Азов" використовував для нарощення професіоналізму. Було створено військову школу ім. Коновальця, запроваджено сержантські курси, систему рекрутингу та підготовки бійців. Так зібраний з сотні націоналістів загін став одним з найпрофесійніших та найбоєздатніших.

Під час вторгнення 2022-го підрозділ взяв лідерство у бою за Маріуполь, створивши легендарний гарнізон на "Азовсталі". У цей час ветерани "Азову" відбивали наступ на Київщині, Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині, Сумщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині та організовували операції з порятунку побратимів в оточеному Приазов'ї.

За своїх гинули й потрапляли в полон. Пам'ятаємо всіх полеглих на цьому шляху. І заради них продовжуємо битися за свою країну. З річницею – кожного, хто був і залишається частиною азовської родини,

– написала Третя штурмова.