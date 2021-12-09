Соответствующую информацию в "1+1 медия" предоставили 9 декабря. Об этом сообщило издание, которое получило комментарий пресс-службы.

К теме Коломойский приобрел еще один телеканал

В "1+1" прокомментировали структуру собственности компании

В "1+1" рассказали, что "с целью повышения прозрачности структуры собственности в группе 1+1 media весной 2021 года была изменена часть компаний – опосредованных владельцев".

Непосредственные и конечные владельцы "ТРК "Студия 1+1" не изменились. Также не произошло никаких изменений в долях собственности физических лиц,
– заявили в компании.

Там также отметили, что для "1+1 media" важно, чтобы деятельность компании была упорядочена в соответствии с действующим законодательством, информация о структуре собственности была доступна в реестрах всех стран для предотвращения манипуляций общественным мнением. Это открытость и честность, которую должны демонстрировать все современные медиабизнесы".

В частности говорится о том, что в апреле 2021 года в обновленной структуре собственности вместо компании Bolvik Ventures LTD, контроллерами которой были Игорь Суркис, Леонид Ашкенази, Оксана Марченко (первый имел 33,34% и другие по 33,33 % соответственно), появилась кипрская компания Charlane limited. 33,3% которой через Kirena holdings Ltd и через "Инвестиционная компания "Гармония" принадлежат Оксане Марченко.

Именно она является бенефициаром "инвестиционная компания "Гармония". Зато еще 66,7% упомянутой Charlane limited есть у гражданки Кипра Елены Корелиду. Именно на нее, согласно данным издания, в 2019 году было записано участие в активе Игоря Суркиса.

Коротко о собственности "1+1"

Медведчук стал рекордсменом из-за лжи в декларации – смотрите видео