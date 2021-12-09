Таким образом, цифровая лицензия М2 перешла к каналу группы "1+1", которую связывают с Коломойским. Ранее цифровая лицензия принадлежала ООО "Телеодин" – юридическому лицу телеканалов М1 и М2, которое входит в медиагруппу StаrLightMedia.
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Дочерняя компания
В 2021 году компания "Телеодин" создала дочернюю компанию "Дидживан" и перевела на нее цифровую лицензию.
После оформления лицензии сменился логотип компании с "Аргумент ТВ" на "УНИАН ТВ". Ранее эта цифровая лицензия принадлежала ООО "Телеодин",
– говорится в сообщении.
1 декабря право собственности на ООО "Дидживан" переоформили на ООО "Солюшинс", которым до 2019 года владел гендиректор "1+1" Александр Ткаченко.
После этого компанию переоформили на совладельца "Студии Квартал 95" Тимура Миндича. А 1 декабря компания была переоформлена с Миндича на Светлану Мищенко.
Последние новости об олигархе
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