Відтак, цифрова ліцензія М2 перейшла до каналу групи "1+1", яку пов'язують із Коломойським. Раніше цифрова ліцензія належала ТОВ "Телеодин" – юридичній особі телеканалів М1 та М2, яка входить до медіагрупи StаrLightMedia.
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Дочірня компанія
У 2021 році компанія "Телеодин" створила дочірню компанію "Дідживан" і перевела на неї цифрову ліцензію.
1 грудня право власності на ТОВ "Дідживан" переоформили на ТОВ "Солюшинс", якою до 2019 року володів гендиректор "1+1" Олександр Ткаченко.
Після цього компанію переоформили на співвласника "Студії Квартал 95" Тимура Міндіча. А 1 грудня компанія була переоформлена з Міндіча на Світлану Міщенко.
Після оформлення ліцензії змінився логотип компанії з "Аргумент ТВ" на "УНІАН ТБ",
– мовиться у повідомленні.
Останні новини про олігарха
- Через вихід зі складу наглядової ради "плюсів" олігарха Ігоря Коломойського Нацрада з питань телебачення та радіомовлення переоформила п'ять ліцензій ТОВ "ТРК "Студія 1+1".
- Володимир Зеленський у листопаді підписав закон про олігархів, але реакція Ігоря Коломойського була не надто активною, тому що в нього немає великих інтересів на Заході.
- На початку каденції Володимира Зеленського були чутки, що олігарх Ігор Коломойський нібито впливає на президента. Як переконував Андрій Герус, доказових фактів цьому немає.
- ФБР розслідує схеми Ігоря Коломойського щодо виведення грошей "Приватбанку" з України в США та скуповування на них бізнес-нерухомості.
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