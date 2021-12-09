Відтак, цифрова ліцензія М2 перейшла до каналу групи "1+1", яку пов'язують із Коломойським. Раніше цифрова ліцензія належала ТОВ "Телеодин" – юридичній особі телеканалів М1 та М2, яка входить до медіагрупи StаrLightMedia.

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Дочірня компанія

У 2021 році компанія "Телеодин" створила дочірню компанію "Дідживан" і перевела на неї цифрову ліцензію.

1 грудня право власності на ТОВ "Дідживан" переоформили на ТОВ "Солюшинс", якою до 2019 року володів гендиректор "1+1" Олександр Ткаченко.

Після цього компанію переоформили на співвласника "Студії Квартал 95" Тимура Міндіча. А 1 грудня компанія була переоформлена з Міндіча на Світлану Міщенко.

Після оформлення ліцензії змінився логотип компанії з "Аргумент ТВ" на "УНІАН ТБ",

– мовиться у повідомленні.

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