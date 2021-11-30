Про це голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус розповів в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він зазначив, що керується реальними фактами й не бачить, які преференції отримав Коломойський.

До теми Буде складно, – у США оцінили ймовірність екстрадиції Коломойського

Історія з Коломойським тягнеться шлейфом і її, звичайно, підживлюють. Однак за останній рік фактів підтверджень (впливу на президента – 24 канал) я не бачу. Андрій Герус Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП

Багато закидів не підтвердились

За його словами, було багато закидів щодо повернення Коломийським "Приватбанку", однак цього досі не сталося. Крім того, керівник банку та перший заступник отримали підозри саме під час президентства Зеленського.

Водночас Герус розповів про державне ПАТ "Центренерго", яке нібито лояльне до Коломойського. Менеджмент акціонерного товариства змінили ще весною 2021 року, тому зараз олігарх там підтримки немає.

Відбулась дуже конфіденційна спецоперація. Там за 30 хвилин "змили" всі реєстри, щоб ніхто не зміг нічого зробити й менеджмент змінили,

– розповів голова комітету.

Коломойському не сприяли, обмежуючи конкуренцію

За словами Геруса, Коломойському влада не сприяла в бізнесі. До прикладу, він виробляє нафтопродукти, а олігарх Рінат Ахметов – електроенергію. Імпорт електроенергії був заборонений, а імпорт нафтопродуктів, який складав конкуренцію Коломойському – ні.

Тож, якщо говорити про рівні правила гри, то для Ахметова конкурентів обмежили, що зіграло йому на руку. Однак для Коломойського цього не зробили. Останньому довелось конкурувати з дизелем з Росії, Білорусі.

Коломойський продовжував працювати, інвестувати в завод. Ніхто жодних адміністративних чи політичних рішень щодо обмеження конкуренції не приймав. Андрій Герус Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП

Крім того, він додав, що США не вводили проти Коломойського якихось серйозних санкцій. Вони лише заборонили йому в'їзд до країни.

"Зазвичай в Україні десятки, може сотні, мають заборону на в'їзд, але про це публічно не оголошують. Коломойському ж оголосили публічно, аби це підкреслити", – розповів Герус.

Олігарх Коломойський: останні новини

У березні 2021 року у США ввели санкції проти Ігоря Коломойського. Йому заборонили в'їжджати до Штатів. Крім того, під санкції потрапила й сім'я олігарха.

За інформацією Держдепу США, санкції запровадили через діяльність Коломойського на посаді голови Дніпропетровської області у 2014 – 2015 роках.

У Штатах вважають, що провести екстрадицію олігарха буде складно, оскільки найближчим часом він не виїжджатиме з України.

Інтерв'ю Андрія Геруса програмі "Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео