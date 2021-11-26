Чому США вирішили розслідувати діяльність Коломойського

Думку щодо екстрадиції Коломойського висловив американський аналітик Кейсі Мішель. Це відбулося під час його книги в ефірі американського дослідницького центру Atlantic Council.

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Очевидно, якщо Коломойський найме кваліфікованих юристів, вони навряд чи рекомендують йому летіти до Відня найближчим часом,

– відповів Мішель на питання про можливість видачі олігарха в США.

Він також пояснив, чому американські спецслужби вирішили розслідувати діяльність саме Коломойського. Все тому, що український олігарх є найбільшим власником нерухомості в Клівленді штату Огайо. Це є дуже нетиповим вибором місця інвестування для "сумнівного капіталу" з пострадянських країн.

Справа проти українського олігарха у США

Наприкінці 2020 року мін'юст США звернувся до суду з вимогою конфіскації об'єктів нерухомості Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова. Американські правоохоронці підозрюють, що ці об'єкти придбали за гроші, незаконно виведені з українського "Приватбанку". Адже у той час його співвласниками були обидва обвинувачені.

Коломойський та Боголюбов хотіли припинити розгляд справи й переконати американський суд, що її слід розглядати в Україні. Однак влітку 2021 року Канцелярський суд штату Делавер відхилив відповідне клопотання. Крім того, служителі Феміди заборонили колишнім власникам "Приватбанку" здійснювати будь-які дії з активами у США, вчинені поза межами звичайної господарської діяльності.