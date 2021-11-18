Найбільші неприємності олігарха – на Заході. Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі сказав журналіст та письменник Ілля Жегульов.
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Коломойський має проблеми у США
За його словами, Коломойський зараз має проблеми із США.
Якщо порівнювати конкретно олігарха Березовського і олігарха Коломойського, основна проблема Коломойського – не в Україні, а на Заході,
– наголосив Жегульов.
"Через це він не може нікуди виїхати з-за кордон. Пастка стоїть", – додав він.
Березовський почувався вільнішим
Журналіст пояснив, що російський олігарх Борис Березовський почував себе більш вільно, ніж Коломойський.
"Він приїхав в Лондон, йому дали друге ім'я і прізвище, з якими він міг прекрасно літати в Грузію. Йому надали політичний притулок, він спілкувався з американськими чиновниками. Його не сприймали бандитом", – зауважив Жегульов.
Коломойський і США: головне
- У березні 2021 року Коломойському заборонили в'їжджати у США. Таке рішення ухвалили через причетність олігарха до корупційних справ.
- Проти Коломойського та його родини ввели санкції. Як повідомили у Держдепі, підставою для цього стала зокрема його діяльність на посаді голови Дніпропетровської області у 2014 – 2015 роках.
- Наприкінці серпня американський суд заборонив українському олігарху продавати активи.
- Вже 24 вересня влада США дозволила компанії Коломойського продати будівлю в Техасі.