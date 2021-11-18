Найбільші неприємності олігарха – на Заході. Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі сказав журналіст та письменник Ілля Жегульов.

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Коломойський має проблеми у США

За його словами, Коломойський зараз має проблеми із США.

Якщо порівнювати конкретно олігарха Березовського і олігарха Коломойського, основна проблема Коломойського – не в Україні, а на Заході,

– наголосив Жегульов.

"Через це він не може нікуди виїхати з-за кордон. Пастка стоїть", – додав він.

Березовський почувався вільнішим

Журналіст пояснив, що російський олігарх Борис Березовський почував себе більш вільно, ніж Коломойський.

"Він приїхав в Лондон, йому дали друге ім'я і прізвище, з якими він міг прекрасно літати в Грузію. Йому надали політичний притулок, він спілкувався з американськими чиновниками. Його не сприймали бандитом", – зауважив Жегульов.

Довідка. Борис Березовський – російський олігарх, який наприкінці 2000 року емігрував до Великої Британії. Через 13 років чоловіка знайшли мертвим у своєму будинку в селі Аскот. За інформацією правоохоронців, Березовський нібито вчинив самогубство.

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