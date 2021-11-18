Самые большие неприятности олигарха – на Западе. Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале сказал журналист и писатель Илья Жегулев.
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Коломойский имеет проблемы в США
По его словам, Коломойский сейчас имеет проблемы с США.
Если сравнивать конкретно олигарха Березовского и олигарха Коломойского, основная проблема Коломойского – не в Украине, а на Западе,
– подчеркнул Жегулев.
"Из-за этого он не может никуда выехать за границу. Ловушка стоит", – добавил он.
Березовский чувствовал себя свободнее
Журналист объяснил, что российский олигарх Борис Березовский чувствовал себя более свободно, чем Коломойский.
"Он приехал в Лондон, ему дали второе имя и фамилию, с которыми он мог прекрасно летать в Грузию. Ему предоставили политическое убежище, он общался с американскими чиновниками. Его не воспринимали бандитом", – заметил Жегулев.
Коломойский и США: главное
- В марте 2021 года Коломойскому запретили въезжать в США. Такое решение приняли из-за причастности олигарха к коррупционным делам.
- Против Коломойского и его семьи ввели санкции. Как сообщили в Госдепе, основанием для этого стала его деятельность на посту главы Днепропетровской области в 2014 – 2015 годах.
- В конце августа американский суд запретил украинскому олигарху продавать активы.
- Уже 24 сентября власть США разрешила компании Коломойского продать здание в Техасе.