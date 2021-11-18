Самые большие неприятности олигарха – на Западе. Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале сказал журналист и писатель Илья Жегулев.

Стоит прочитать Кольцо токсичности затягивается вокруг Коломойского и Дубилета

Коломойский имеет проблемы в США

По его словам, Коломойский сейчас имеет проблемы с США.

Если сравнивать конкретно олигарха Березовского и олигарха Коломойского, основная проблема Коломойского – не в Украине, а на Западе,

– подчеркнул Жегулев.

"Из-за этого он не может никуда выехать за границу. Ловушка стоит", – добавил он.

Березовский чувствовал себя свободнее

Журналист объяснил, что российский олигарх Борис Березовский чувствовал себя более свободно, чем Коломойский.

"Он приехал в Лондон, ему дали второе имя и фамилию, с которыми он мог прекрасно летать в Грузию. Ему предоставили политическое убежище, он общался с американскими чиновниками. Его не воспринимали бандитом", – заметил Жегулев.

Справка. Борис Березовский – российский олигарх, который в конце 2000 года эмигрировал в Великобританию. Через 13 лет мужчину нашли мертвым в своем доме в поселке Аскот. По информации правоохранителей, Березовский якобы совершил самоубийство.

Коломойский и США: главное