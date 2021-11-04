Провалився сценарій олігарха, щоб заховати подалі від українського НАБУ ключового виконавця його сценарію по випотрошенню "Приватбанку". Колишній глава банку Олександр Дубілет, який заховався в Ізраїлі з паспортом цієї країни, все одно постане перед правосуддям.

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НАБУ буде заочно розслідувати справу Дубілета-старшого. Йому інкримінують 2 епізоди по розтраті близько 8 мільярдів гривень "Приватбанку" перед тим, як держава зайшла акціонером банку в 2016 році.

Якщо точно, це сталося у грудні 2016 року, за день до визнання "Приватбанку" неплатоспроможним.

Що трапилось у 2016 році

Тоді голова правління Дубілет спільно з іншими особами на підставі неправдивих документів виплатив коштом банку понад 136,89 мільйона гривень на користь страхової компанії, пов'язаної з "Приватбанком".

Окрім цього, Дубілет підозрюється у розтраті коштів "Приватбанку" в переддень його націоналізації. Зроблено це було шляхом незаконного списання зобов'язань компаній-нерезидентів рахунком "Приватбанку".



Дубілет підозрюється у розтраті коштів "Приватбанку" / Фото 24 каналу

Для цього організували цілу спецоперацію – провели незаконну та документально не обґрунтовану заміни боржника на підконтрольну та пов'язану "Приватбанком" компанію. Щоб надалі не було можливості стягнення коштів на користь банку.

Скільки вдалось привласнити Коломойському

Загальна сума збитків у цьому епізоді сягає астрономічної суми – 315 мільйонів доларів. Тобто останній хапок Коломойського з "Приватбанку" склав 8,3 мільярда гривень. І тут Дубілет грав ключову роль.

Рішення антикорупційного суду про заочне розслідування дасть шанс його завершити попри те, що Дубілет переховується від слідства за межами території України.

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Ще важливо, що вказане рішення Вищого антикорупційного суду оскарженню не підлягає. Суддя Віталій Крикливий – і я хочу, щоб українці знали прізвища не лише негативних персонажів із судової влади, які допомагають олігархам, але і тих, хто не йде на компроміси з совістю та законом.

Але це дуже вважливе рішення ще й тому, бо воно залишає шанс дістатися до Коломойського за діяння навколо "Приватбанку", а не тільки обмежитися цапами-відбувайлами.

І ще важливо також, що це рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд, що вкотре підтверджує правильність нашої боротьби за створення цього суду, яку ми ввели всі роки правління Порошенка та зрештою здолали його спротив.

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Чому рішення щодо Дубілета важливе

Рішення по Дубілету справді якщо не історичне, то ключове. До багаторічного очільника "Приватбанку" застосують спеціальні норми КПК, які розробили для випадків, коли фізична присутність фігуранта у справі неможлива.

Дубілет був оголошений у розшук у березні 2021 року за зверненням, а влітку САП звернулась в Інтерпол з цим самим проханням. Його фактична втеча відбулася у грудні 2020 року, коли він виїхав за кордон і досі не повернувся. Хоча під час допиту НАБУ повідомив, що місцем його проживання є Дніпро.

Але тепер Дубілет перебуває в Ізраїлі. Він заявив, що виїхав з України через бажання жити на своїй новій батьківщині, а не через кримінальні провадження.

Утім, в Україну не може повернутися внаслідок "епідеміологічних обмежень та воєнних дій". На останньому засіданні Дубілет брав участь у режимі відеоконференції.

Він продемонстрував український та ізраїльський паспорти та озвучив тепер нову версію, чому він не повертається до України – бо тут йому нібито загрожує небезпека.

Попередня поразка Дубілета в суді

Це не єдина поразка Дубілета в українських судах. Влітку колишній голова правління "Приватбанку" просив Окружний адмінсуд Києва зобов'язати Міністерство внутрішніх справ вилучити інформацію про його розшук, який розпочався з 26 березня 2021 року.

Щоб потрапити до потрібного судді в обхід системи автоматизованого розподілу справ, адвокат Дубілета подав 3 ідентичні позови, які потрапили на різних суддів.

Судді Олександру Кармазіну не сподобався цей фінт і він визнав, що адвокат Дубілета зловживає своїми правами і оштрафував його на 5 тисяч гривень. Сам же Дубілет в Ізраїлі зіштовхнувся з непростими обставинами.

Як повідомляють інсайдери, до нього застосували заходи, в чомусь схожі на домашній арешт – у нього начебто вилучили ізраїльський паспорт, а автомобіль, яким він користувався, доправили до поліцейського майданчику.

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На Дубілета наклали зобов'язання не залишати Ізраїль та постійно проживати за тією адресою, яку зафіксовано правоохоронними органами. Цікавий момент – і будинок, і автомобіль зареєстровані на сестру Ігоря Коломойського, яка також брала участь у великих переказах Коломойського через рахунки в Discount Bank в Ізраїлі.

Дубілет нібито намагався втекти в Австрію

Є також інформація, що Дубілет намагався втекти від ізраїльського правосуддя до Австрії. Однак, за день до цього – 3 жовтня – у нього провели обшук, у ході якого вилучили велику суму грошей та наказали сидіти вдома в Ізраїлі.

НАБУ вже надіслало Дубілету до Ізраїлю документи про підозру у справі "Приватбанку". Також він перевіряється в ізраїльській справі щодо закупівлі вугілля для "Центренерго".



Дубілету надіслали документи про підозру у справі "Приватбанку" / Фото Getty images

Справа щодо "Центренерго"

Це інша гучна історія, яка зараз на радарах поліції Ізраїлю. Вона сягає корінням до листопаду 2019 року. Тоді Ігор Коломойський здійснював контроль за державною компанією "Центренерго" і був зайнятий пошуком вугілля для потреб компанії.

Постачальником була обрана компанія білоруського олігарха Вороб'я NT Marine (Естонія), яка повинна була поставити 320 тисяч тонн вугілля за 25 мільйонів доларів.

Вугілля мало надійти на державне "Центренерго" з Кузбасу. Покупцем вугілля у NT Marine виступала кіпрська компанія SANDERLYN, пов'язана з Михайлом Кіперманом, дуже близьким соратником Коломойського.

У підсумку, Воробей через компанію NT Marine поставив на кіпрську компанію SANDERLYN 320 тисяч тонн вугілля, які були потім продані на "Центренерго". Однак компанія SANDERLYN розрахувалася з NT Marine тільки 5 мільйонами євро і залишилася винна 20 мільйонів євро.

Ексклюзивні документи від "Центренерго"

Свою поведінку SANDERLYN пояснювала тим, що з ними не розрахувалася "Центренерго". Але мені вдалося отримати документи вже від "Центренерго", які підтверджують: вони розрахувалися за вугілля як з офшорною компанією "Синтез Ойл" з орбіти Коломойського.

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А та і постачала вугілля, куплене в NT Marine за посередництва іншої офшорки SANDERLYN. Ось цей лист. Якщо спрощено, то виглядає так: естонський трейдер відгрузив вугілля на українські станції. Українські станції розплатилися за це вугілля. А гроші загубилися серед офшорних компаній Коломойського.

При цьому представники компанії-постачальника неодноразово проводили зустрічі з самим Ігорем Коломойським та рештою фігурантів справи, на яких їм обіцяли зробити всі оплати.

Але це так і не було зроблено, постачальник вугілля NT Marine звернулася до білоруського арбітражу, а також до ізраїльської компанії Focus, що діє на підставі ліцензії Міністерства Юстиції, для сприяння у питанні про стягнення заборгованості.

У вересні 2021 року Міжнародний арбітражний суд при Білоруській Торгово-промисловій палаті виніс вердикт на користь NT Marine, а також відкрили кримінальну справу в Тель-Авіві.



Кільце токсичності затягується навколо Коломойського / Фото "Української правди"

Саме в рамках цієї справи Дубілет став фігурантом кримінальної хроніки. Адже, бувши правою рукою та фінансовим розпорядником Коломойського, він не міг не знати про оборудки з грошима.

Тому кільце токсичності затягується навколо Коломойського, а разом з ним – і навколо Дубілета. І тут йому можна лише порадити – піти на угоду зі слідством, пом'якшити собі покарання і дати правдиві свідчення на хрещеного батька мафіозної організації.