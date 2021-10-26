Об этом в эфире 24 канала сказал журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко. По его словам, Дубилет – часть организации, которую будут судить за вывод денег из Приватбанка.
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"Если не будет движения по его делу, тогда будет замедляться весь процесс. Нужно получить заочное разрешение, чтобы начать судить всю банду. Дубилет – ключевой фигурант", – сказал Лещенко.
Причем тут Коломойский
Дело в том, что без Дубилета дело Коломойского фактически останавливается.
Есть определенные цепи. Операционист получил указание от заместителя главы правления, тот – от Дубилета, а Дубилет – от Коломойского. Если из цепи исчезает звено – доказать преступление самого Коломойского фактически невозможно,
– объяснил Лещенко.
Также журналист отметил, что пребывание Дубилета в Израиле – его сознательное бегство от украинского правосудия.
"Он уже говорил, что боится быть в Украине, но никаких аргументов привести не мог. На вопрос, как он будет участвовать в суде, находясь в Израиле, тоже не ответил. Он действует максимально, чтобы сбить с толку следствие", – подытожил Лещенко.
Лещенко о новых деталях вокруг дела "Приватбанка": смотрите видео
Заочное расследование: о чем идет речь
- Следствие просит у суда разрешения на проведение заочного расследования.
- Дело в том, что Дубилету присылали примерно 20 повесток на допрос, однако он ни разу не явился.
- В декабре 2020 года он уехал в Израиль якобы на лечение. Его объявляли в международный розыск.
- Защита Дубилета настаивает, что тот не скрывается, а просто проживает в Израиле.
- Ранее Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила жалобу защитников экс-главы правления "Приватбанка" Дубилета и отменила его заочный арест.