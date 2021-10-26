Об этом в эфире 24 канала сказал журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко. По его словам, Дубилет – часть организации, которую будут судить за вывод денег из Приватбанка.

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"Если не будет движения по его делу, тогда будет замедляться весь процесс. Нужно получить заочное разрешение, чтобы начать судить всю банду. Дубилет – ключевой фигурант", – сказал Лещенко.

Причем тут Коломойский

Дело в том, что без Дубилета дело Коломойского фактически останавливается.

Есть определенные цепи. Операционист получил указание от заместителя главы правления, тот – от Дубилета, а Дубилет – от Коломойского. Если из цепи исчезает звено – доказать преступление самого Коломойского фактически невозможно,

– объяснил Лещенко.

Также журналист отметил, что пребывание Дубилета в Израиле – его сознательное бегство от украинского правосудия.

"Он уже говорил, что боится быть в Украине, но никаких аргументов привести не мог. На вопрос, как он будет участвовать в суде, находясь в Израиле, тоже не ответил. Он действует максимально, чтобы сбить с толку следствие", – подытожил Лещенко.

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