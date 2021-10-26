Про це в ефірі 24 каналу сказав журналіст та екснардеп Сергій Лещенко. За його словами, Дубілет – частина організації, яку судитимуть за виведення грошей з Приватбанку.

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"Якщо не буду руху по його справі, тоді це уповільнюватиметься весь процес. Треба отримати заочний дозвіл, щоб почати судити всю банду. Дубілет – ключовий фігурант", – сказав Лещенко.

До чого тут Коломойський

Річ у тім, що без Дубілета справа Коломойського фактично зупиняється.

Є певні ланцюги. Операціоніст отримав вказівку від заступника голови правління, той – від Дубілета, а Дубілет від Коломойського. Якщо з ланцюга зникає ланка – довести злочин самого Коломойського фактично неможливо,

– пояснив Лещенко.

Також журналіст зазначив, що перебування Дубілета в Ізраїлі – його свідома втеча від українського правосуддя.

"Він вже казав, що боїться бути в Україні, але жодних аргументів навести не міг. На питання, як він братиме участь у суді, перебуваючи в Ізраїлі, також не відповів. Він діє максимально, щоб збити з пантелику слідство", – підсумував Лещенко.

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