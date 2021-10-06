Відповідна інформація поширюється у "високих кабінетах у Києві". Про це повідомив журналіст Сергій Лещенко з посиланням на власні джерела.
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Дубілета затримали в Ізраїлі, – Лещенко
У ексглави українського банку правоохоронці вилучили ізраїльський паспорт. А автомобіль, яким він користувався в Ізраїлі, стоїть на майданчику поліції.
Дубілет повинен перебувати в будинку, де він проживав останні місяці після виїзду з України. За словами Лещенка, це власність Ігоря Коломойського в місті Герцлія, яку оформлено на сестру олігарха.
Наразі Національне антикорупційне бюро України направило затриманому документи про підозру в справі "Приватбанку". Крім цього, експосадовця перевіряють також в ізраїльській справі щодо закупівлі вугілля для "Центренерго".
У чому підозрюють Дубілета
- Олександр Дубілет обіймав посаду голови правління "Приватбанку" з 1997 року по 2016 рік.
- 23 лютого 2021 року йому та ще двом високопосадовцям повідомили про підозру. Їх звинувачують у розтраті чужого майна на суму 136 мільйонів гривень.
- За даними Офісу генпрокурора, вони протиправно виплатили додаткову винагороду на користь пов'язаної з банком страхової компанії за наявними депозитними договорами з нею. Щоб прикрити розтрату грошей "Приватбанку", експосадовці підробили рішення заднім числом.
- 29 березня НАБУ оголосило Дубілета в розшук. А вже 2 червня Вищий антикорупційний суд заочно його арештував.
- Втім 22 липня Антикорсуд скасував рішення про заочний арешт. Було прийнято рішення про повторний розгляд справи.
Текст публікації Сергія Лещенка
У високих кабінетах Києва циркулює інформація, що колишнього главу "Приватбанку" Олександра Дубілета взяли під домашній арешт в Ізраїлі. В нього, за словами джерел, вилучено ізраїльський паспорт, а автомобіль, яким він користувався, перебуває на майданчику поліції.
Дубілету наказано бути в будинку, де він проживав останні місяці після виїзду з України – це власність Ігоря Коломойського, оформлена на його сестру.
На сьогодні НАБУ направило Дубілету в Ізраїль документи про підозру в справі "Приватбанку". Також він перевіряється в ізраїльській справі про закупівлю вугілля для "Центренерго".