Таке рішення прийняла колегія суддів у складі Даниїли Чорненької, Миколи Глотова, Інни Калугіної. У реєстрі є частина судової ухвали.

До речі Дубілету оголосили підозру у справі "Приватбанку": що про нього відомо

Апеляційну скаргу захисників підозрюваного – Бойка Сергія Григоровича, Бугая Дениса Володимировича, – задовольнити частково,

– мовиться в ухвалі.

Причини такого рішення наразі невідомі. Буде новий розгляд у суді першої інстанції.

Зверніть увагу! Сам Дубілет живе в Ізраїлі. Попри це, він запевняє, що не ховається від слідства.

Справа "Приватбанку": що відомо