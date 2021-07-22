Такое решение приняла коллегия судей в составе Даниилы Черненькой, Николая Глотова, Инны Калугиной. В реестре есть часть судебного постановления.
Кстати Дубилету объявили подозрение по делу "Приватбанка": что о нем известно
Апелляционную жалобу защитников подозреваемого – Бойко Сергея Григорьевича, Бугая Дениса Владимировича, – удовлетворить частично,
– говорится в постановлении.
Причины такого решения пока неизвестны. Будет новое рассмотрение в суде первой инстанции.
Дело "Приватбанка": что известно
- 23 февраля 2021 года Александру Дубилету и еще 2 бывшим менеджерам "Приватбанка" сообщили о подозрении.
- Им инкриминируют растрату имущества банка на сумму 8 миллиардов.
- 29 марта бывшего чиновника финучреждения объявили в розыск.
- 2 июня Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Дубилета.