Такое решение приняла коллегия судей в составе Даниилы Черненькой, Николая Глотова, Инны Калугиной. В реестре есть часть судебного постановления.

Кстати Дубилету объявили подозрение по делу "Приватбанка": что о нем известно

Апелляционную жалобу защитников подозреваемого – Бойко Сергея Григорьевича, Бугая Дениса Владимировича, – удовлетворить частично,

– говорится в постановлении.

Причины такого решения пока неизвестны. Будет новое рассмотрение в суде первой инстанции.

Обратите внимание! Сам Дубилет живет в Израиле. Несмотря на это, он уверяет, что не скрывается от следствия.

Дело "Приватбанка": что известно