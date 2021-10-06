Соответствующая информация распространяется в "высоких кабинетах в Киеве". Об этом сообщил журналист Сергей Лещенко со ссылкой на собственные источники.

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Дубилета задержали в Израиле, – Лещенко

У экс-главы украинского банка правоохранители изъяли израильский паспорт. А автомобиль, которым он пользовался в Израиле, стоит на площадке полиции.

Дубилет должен находиться в доме, где он проживал последние месяцы после выезда из Украины. По словам Лещенко, это собственность Игоря Коломойского в городе Герцлия, которую оформлено на сестру олигарха.

Сейчас Национальное антикоррупционное бюро Украины направило задержанному документы о подозрении в деле "Приватбанка". Кроме этого, экс-чиновника проверяют также в израильском деле о закупке угля для "Центрэнерго".

Текст публикации Сергея Лещенко

В высоких кабинетах Киева циркулирует информация, что бывшего главу "Приватбанка" Александра Дубилета взяли под домашний арест в Израиле. У него, по словам источников, изъят израильский паспорт, а автомобиль, которым он пользовался, находится на площадке полиции.

Дубилету предписано быть в доме, где он проживал последние месяцы после выезда из Украины – это собственность Игоря Коломойского, оформленная на его сестру.

На сегодня НАБУ направило Дубилету в Израиль документы о подозрении в деле "Приватбанка". Также он проверяется в израильском деле о закупке угля для "Центрэнерго".