На словах Порошенко і Коломойський ненавидять один одного. Останній бажав п'ятому президенту поразки на виборах та звинувачував у вимаганні акцій каналу "1+1" напередодні президентських виборів 2019 року, щоб тодішній президент міг впевненіше себе почувати.

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Натомість Порошенко "вішав собі на груди ордени" за націоналізацію "Приватбанку" та вимагає накладення санкцій на Коломойського з боку Ради нацбезпеки й оборони, хоче видати його США в руки Федерального бюро розслідувань та звинувачує владу у співпраці з олігархом.

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На мою думку, вони – однакові. І Порошенко, і Коломойський є олігархами, політичними "хижаками":

"нагинають" власні телеканали на задоволення політичних цілей;

використовують владу для збагачення.

Для вас, як і для мене, стане великим сюрпризом новина про те, що, попри публічну ненависть, Порошенко і Коломойський по-тихому співпрацюють.

Місцем для таємних політичних побачень олігархів стала Полтава. А "дитям" цього "політичного сексу" стало обрання секретаря Полтавської міської ради.

Зверніть увагу! Ним став представник партії "Європейська Солідарність" Андрій Карпов, також відомий як автор сатиричного "Вата-шоу" Андрій Полтава.

Це на словах Порошенко дорікає владі, що вони перетворили політику на КВН, а сам він делегував у владу справжнього КВНщика Полтаву, до того ж – ведучого свого телеканалу "Прямий". Був кандидатом списку ПЄС на парламентських виборах 2019 року під номером 30, але так і не став народним депутатом.

Альянс Порошенка і Коломойського

Зате Карпов-Полтава став секретарем міської ради Полтави завдяки альянсу, який уклали партія Порошенка "Європейська Солідарність", партія Коломойського "За майбутнє" і кремлівська колона ОПЗЖ, яка на Полтавщині належать до батьківщини одіозного Іллі Киви.



Андрій Карпов став секретарем міськради Полтави / Скриншот з його відео на ютубі

Передумовами для цього альянсу стало те, що рік тому мером Полтави обрали одіозного Олександра Мамая, який проходив по багатьох кримінальних справах.

Що відомо про Мамая? Він став відомий на всю країну після того, як спробував дати хабаря судді Ларисі Гольник за закриття провадження. Гольник вчинила доброчесно – доповіла про це в НАБУ і після цього задокументувала Мамая. В результаті Гольник почали переслідувати, але зрештою у 2018 році Мамая зняла міська рада з посади мера.

У 2019 році Мамая знову обрали мером. Він почав шукати голоси у свою коаліцію. Його фракція "За майбутнє" нараховувала 11 голосів. Щоб сформувати більшість, до нього долучилося ОПЗЖ – 4 голоси (в Полтаві ОПЗЖ курує Ілля Кива).

Третій союзник здивував

Але от третій союзник цього альянсу відверто здивував. Ним стала партія Порошенка "Європейська Солідарність", у якої було 6 голосів.

Ще кілька голосів планують забрати у партії колишнього члена блоку Порошенка Сергія Капліна. ПЄС приєдналася саме на умовах, що Андрію Карпову дадуть посаду секретаря.

Зауважу! Показово також те, що за рік до цих виборів Мамай позиціював себе не як людина Коломойського, а "зізнавався у любові" Віктору Медведчуку та Ігорю Бойку, і сподівався все життя очолювати ОПЗЖ в Полтаві.

Водночас такі теплі почуття до Медведчука у полтавського союзника Порошенка мають давню історію. Як виявилося, у 2015 році Мамай блокував на рівні Полтавської міської ради ухвалення рішення про визнання Росії країною-агресором.

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В результаті такого "коктейлю", який містив псевдопатріотизм Порошенка, московську риторику Киви та олігархічного ставленика Коломойського у Полтаві й виникла коаліція, яка запустила ставленика ПЕС до влади.

Полтавська міська 19 березня рада отримала нового секретаря. Ним очікувано став голова фракції "Європейська Солідарність" Андрій Карпов.

Загалом за Андрія Карпова віддали голоси 28 депутатів. Фракції "Свободи", "Рідного міста" та основна частина "Слуги народу", за винятком перебіжчиків, проігнорували голосування.

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Водночас сам Карпов перед другим туром виборів мера Полтави, до якого пройшли Олександр Мамай від "За майбутнє" та Сергій Іващенко від "Слуги народи", заявив, що не підтримуватиме ні першого, ні другого.

Там вибір – без вибору. Тому я ще не знаю, чи піду голосувати. Мамай та Іващенко – обидва ставленики Коломойського. Тобто у другому турі єдиний кандидат – це пан Коломойський. Андрій Карпов Секретар міської ради Полтави

Напевно зараз блогер Порошенка шкодує через свої відвертощі, адже ці слова показують, що він був свідомий, коли погоджувався на альянс з Коломойським.

Результати цієї коаліції Коломойського, Порошенка та ОПЗЖ на рівні Полтави не забарилися. Восени 2021 року затримали депутата міськради від партії "За майбутнє" Євгена Диканя, який був "смотрящим" коаліції за питаннями благоустрою.

Нагадаємо! За даними слідства, він зі спільниками вимагали у громадянина 5 тисяч доларів за видачу паспорта фасаду об'єкта нерухомості, розташованого у центрі Полтави. А також – за непритягнення його до відповідальності за проведену реконструкцію будівлі.

Після отримання останньої частини хабаря у сумі 3 тисячі доларів депутата затримали. Водночас показове не тільки те, що хабарник не погидував навіть 5 тисячами доларів, намагаючись конвертувати в гроші політичний вплив, отриманий внаслідок створеної в Полтаві коаліції, куди увійшла партія Порошенка "Європейська Солідарність" та "За майбутнє".

Як розв'язували питання

Вражає те, як корупціонери розв'язували питання – достатньо послухати записи документування хабарників, які опублікувало СБУ. Так, наприклад, депутат прямо сказав, що чиновники влаштували бізнесмену саботаж, цитую, "задрочують його", щоб загнати підприємця до "рішали" та виплатити хабар.

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Треба відзначити також креативну схему передачі хабаря – не з рук в руки, щоб не світитися, а гроші платили через адміністратора італійського кафе в центрі Полтави. Начебто – за бенкет. Ось такою є політична реальність в Україні.

Порошенко і Коломойський співпрацюють по-тихому

В Києві через свої канали Порошенко кляне Коломойського, а не місцевому рівні нишком співпрацює з його партією "За майбутнє", ділить з ним посади і потоки, а в результаті їхні ставлеників потім ловлять на хабарі.

Натомість за підтримку людей Коломойського в Полтаві партія Порошенко отримала посаду секретаря міськради для відомого "порохобота" Андрія Карпова на прізвисько "Полтава".

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Політичну відповідальність за такі корупційні союзи мають нести не тільки дрібні виконавці, але і батьки-засновники коаліції – Порошенко з Полтавою, Коломойський з Мамаєм і Медведчук з Кивою.