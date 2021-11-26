Почему США решили расследовать деятельность Коломойского

Мнение об экстрадиции Коломойского высказал американский аналитик Кейси Мишель. Это произошло во время обсуждения его книги в эфире американского исследовательского центра Atlantic Council.

Интересно Основная проблема Коломойского не в Украине, – российский журналист

Очевидно, если Коломойский наймет квалифицированных юристов, они вряд ли порекомендуют ему лететь в Вену в ближайшее время,

– ответил Мишель на вопрос о возможности выдачи олигарха в США.

Он также объяснил, почему американские спецслужбы решили расследовать деятельность именно Коломойского. Все потому, что украинский олигарх является крупнейшим владельцем недвижимости в Кливленде, штат Огайо. Это очень нетипичный выбор места инвестирования для "сомнительного капитала" из постсоветских стран.

Дело против украинского олигарха в США

В конце 2020 года Минюст США обратился в суд с требованием конфискации объектов недвижимости Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова. Американские правоохранители подозревают, что эти объекты приобрели за деньги, незаконно выведенные из украинского "Приватбанка". Так как в то время его совладельцами были оба обвиняемых.

Коломойский и Боголюбов хотели прекратить рассмотрение дела и убедить американский суд, что его следует рассматривать в Украине. Однако летом 2021 года Канцелярский суд штата Делавэр отклонил соответствующее ходатайство. Кроме того, служители Фемиды запретили бывшим владельцам "Приватбанка" совершать какие-либо действия с активами в США, совершенные за пределами обычной хозяйственной деятельности.