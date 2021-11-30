Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус рассказал в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Он отметил, что руководствуется реальными фактами и не видит, какие преференции получил Коломойский.

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История с Коломойским тянется шлейфом и ее, конечно, подпитывают. Однако за последний год фактов подтверждений (влияния на президента – 24 канал) я не вижу. Андрей Герус Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ

Многие упреки не подтвердились

По его словам, было много упреков по возврату Коломыйским "Приватбанка", однако этого до сих пор не произошло. Кроме того, руководитель банка и первый заместитель получили подозрения именно во время президентства Зеленского.

В то же время Герус рассказал о государственном ПАО "Центрэнерго", которое якобы лояльно к Коломойскому. Менеджмент акционерного общества сменили еще весной 2021 года, поэтому сейчас олигарх там поддержки не имеет.

Состоялась очень конфиденциальная спецоперация. Там за 30 минут "смыли" все реестры, чтобы никто не смог ничего сделать и менеджмент изменили,

– рассказал председатель комитета.

Коломойскому не способствовали, ограничивая конкуренцию

По словам Геруса, Коломойскому власть не способствовала в бизнесе. К примеру, он производит нефтепродукты, а олигарх Ринат Ахметов – электроэнергию. Импорт электроэнергии был запрещен, а импорт нефтепродуктов, который составлял конкуренцию Коломойскому – нет.

Поэтому, если говорить о равных правилах игры, то для Ахметова конкурентов ограничили, что сыграло ему на руку. Однако для Коломойского этого не сделали. Последнему пришлось конкурировать с дизелем из России, Беларуси.

Коломойский продолжал работать, инвестировать в завод. Никто никаких административных или политических решений по ограничению конкуренции не принимал. Андрей Герус Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ

Кроме того, он добавил, что США не вводили против Коломойского каких-то серьезных санкций. Они лишь запретили ему въезд в страну.

"Обычно в Украине десятки, может сотни, имеют запрет на въезд, но об этом публично не объявляют. Коломойскому же объявили публично, чтобы это подчеркнуть", – рассказал Герус.

Олигарх Коломойский: последние новости

В марте 2021 года в США ввели санкции против Игоря Коломойского. Ему запретили въезжать в Штаты. Кроме того, под санкции попала и семья олигарха.

По информации Госдепа США, санкции ввели из-за деятельности Коломойского на посту главы Днепропетровской области в 2014 – 2015 годах.

В Штатах считают, что провести экстрадицию олигарха будет сложно, поскольку в ближайшее время он не будет выезжать из Украины.

Интервью Андрея Геруса программе "Первые лица" на 24 канале: смотрите видео