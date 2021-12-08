Відповідне рішення щодо змін регулятор ухвалив під час засідання, яке відбулося у середу, 8 грудня.

Читайте також Коломойський залишив після себе руїни у США

Сергій Лещенко зауважив, що спершу можна подумати, що начебто це пов'язано зі законом про деолігархізацію. Втім, такі дії можуть бути пов'язані з іншим.

Проте, найімовірніше, причина в іншому – через потрапляння Коломойського під санкції США,

– додав журналіст.

Зверніть увагу! У лютому 2021 року Національна рада з питань телебачення та радіомовлення перевірила сім телеканалів групи "1+1 медіа" на наявність у структурі власності дружини нардепа від ОПЗЖ Медведчука Оксани Марченко, але не виявила порушень.

Санкції США проти Коломойського

США застосували санкції проти Коломойського та його сім'ї, заборонивши їм в'їзд до держави.

Підставою для цього стала діяльність олігарха на посаді глави Дніпропетровської області у 2014 – 2015 роках. Зокрема, спроби підірвати демократію та причетність до корупції.

Після цього у Зеленського наголосили, що потрібно долати систему, в якій домінують олігархи.



Санкції проти Коломойського / Інфографіка 24 каналу