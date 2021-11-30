Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус. По его мнению, олигарх не выстраивал системно свою репутацию в Европе.

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Также Коломойский не имеет бизнеса, который работает на европейских рынках капитала. Ввиду этого, жизнь на Западе для него, возможно, временно или вообще навсегда закрыта.

Поэтому он (Коломойский – 24 канал) относится спокойнее к тому, что будет находиться в реестре олигархов. Единственное, он публично объявил, что не хочет там быть сам, но это в принципе и логично. Андрей Герус Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики

Стоит заметить, что в июне Коломойский заявил о готовности увидеть свою фамилию в реестре олигархов.

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Программа "Первые лица" на 24 канале: смотрите видео

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