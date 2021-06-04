По словам Коломойского, увидеть свою фамилию в реестре олигархов он готов. Просто не хочет быть там один.

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Коломойский не видит ничего страшного в законе об олигархах

Один из самых богатых бизнесменов Украины (и не только) Игорь Коломойский ответил на вопрос, как он относится к новому закону об олигархах, инициированному президентом Зеленским. И может ли в нем появиться фамилия Коломойского.

Морально я готов попасть в реестр олигархов. Не хотелось бы, конечно, быть белой вороной – и оказаться одному в этом реестре,

– иронично ответил он.

Если закон примут с тем текстом, который есть сейчас – Игорь Коломойский не заметит разницы в своем статусе. Ведь он и так уже привык к тому, что его "де-факто называют олигархом":

"Поэтому какая уже разница? Теперь еще и официально в реестр внесут. Костюм сошью и нашью на него звезду "Олигарх".

Вероятно, этими словами Игорь Коломойский намекнул на жуткую историю с нацистами, которые заставляли всех евреев носить на одежде желтую звезду на всей территории, оккупированной Третьим Рейхом.

Готов ли Игорь Коломойский избавиться от своих СМИ

Чтобы не попасть в реестр олигархов, можно избавиться от медиаактивов. Однако Игорь Коломойский уверенно подчеркнул:

"Ничего продавать под дулом пистолета не собираюсь".

Однако отчитываться о доходах тем способом, который предусматривает новый закон – будет: "Все и так все знают".

Вот только закон примут, так и будем выполнять. А что? Ну, есть куча других законов, и мы как-то по закону стараемся жить. Что написано, то и делаем,

– подытожил Коломойский.

Что следует помнить об Игоре Коломойском

Бизнесмен Игорь Коломойский в 2021 году по списку Forbes расположился на 4 месте в Украине. Его состояние оценили в 1,8 миллиарда долларов.

Среди крупнейших активов бизнесмена – компании в сфере энергетики, тяжелой промышленности, нефти и газа, авиации, а еще и медиахолдинг "1+1 медиа".