Сам Ахметов не стал комментировать журналистам закон, инициированный президентом Зеленским. Но это сделала пресс-секретарь бизнесмена Анна Терехова.
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Ахметов не олигарх – а инвестор
Пресс-секретарь Рината Ахметова Анна Терехова сообщила СМИ, что "Ринат Леонидович олигархом себя не считает". Более того, он "был бы удивлен, если бы его таковым признали".
Ринат Ахметов – крупнейший украинский инвестор. Компания SCM уже более 20 лет инвестирует в Украину, и является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком,
– так заявила Терехова.
Группа SCM, по ее словам, за 2019 уплатила примерно 60 миллиардов гривен налогов, а еще и потратила очень много на благотворительность.
Готов ли Ахметов избавиться от своих СМИ
Пресс-секретарь Ахметова ответила и на вопрос, готов ли тот избавиться от своих бизнесовых или медийных активов, чтобы не попасть в реестр олигархов. Терехова заверила, что:
- Все СМИ Ахметова "приобретены законным путем и работают прозрачно".
- "Всегда были независимым бизнесом с собственной редакционной политикой".
- А сам Ахметов и в бизнесе, и в личной жизни "всегда четко придерживается требований законодательства".
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Что следует помнить о Ринате Ахметове
- Ринат Ахметов, как свидетельствуют данные Forbes, – самый богатый человек Украины. В июне 2020 его состояние составляло 2,8 миллиарда долларов, а в мае 2021 – выросло до отметки в 7,6 миллиарда долларов США.
- Среди многочисленных активов Рината Ахметова – горно-металлургический комплекс, энергетические и страховые компании, банк, СМИ, транспортные компании, предприятия в сельском хозяйстве и тому подобное. Главный актив – группа SCM.
Коротко о законе об олигархах
- 15 апреля президент Зеленский анонсировал законопроект, благодаря которому хотел бы уменьшить влияние олигархов на государство. В мае о нем начали активно говорить, а 2 июня его зарегистрировали в Верховной Раде.
- Документ предусматривает, что олигархом будут считать человека, который имеет хотя бы 3 из 4 признаков: активно влияет на политическую жизнь, на СМИ, имеет монопольное положение на рынке и состояние на сумму в более чем миллион прожиточных минимумов.
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