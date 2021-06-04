Сам Ахметов не коментував журналістам закон, ініційований президентом Зеленським. Але це зробила речниця бізнесмена Анна Терехова.

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Ахметов не олігарх – а інвестор

Речниця Ріната Ахметова Анна Терехова повідомила ЗМІ, що "Рінат Леонідович олігархом себе не вважає". Ба більше, він "був би здивований, якби його визнали таким".

Рінат Ахметов – найбільший український інвестор. Компанія SCM вже понад 20 років інвестує в Україну, і є найбільшим роботодавцем та платником податків,

– так заявила Терехова.

Група SCM, за її словами, за 2019 рік сплатила приблизно 60 мільярдів гривень податків, а ще й витратила дуже багато на благодійність.

Чи готовий Ахметов позбутися своїх ЗМІ

Речниця Ахметова відповіла й на питання, чи той готовий позбутися своїх бізнесових або медійних активів, щоб не потрапити до реєстру олігархів. Терехова запевнила, що:

Усі ЗМІ Ахметова "придбані у законний спосіб і працюють прозоро".

"Завжди були незалежним бізнесом з власною редакційною політикою".

А сам Ахметов і в бізнесі, і в приватному житті "завжди чітко дотримується вимог законодавства".

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Що слід пам'ятати про Ріната Ахметова

Рінат Ахметов, як свідчать дані Forbes, – найбагатша людина України. У червні 2020 року його статки становили 2,8 мільярда доларів, а станом на травень 2021 – зросли до позначки у 7,6 мільярда доларів США.

Серед численних активів Ріната Ахметова – гірничо-металургійний комплекс, енергетичні та страхові компанії, банк, ЗМІ, транспортні компанії, підприємства у сільському господарстві тощо. Головний актив – група SCM.

Коротко про закон про олігархів

15 квітня президент Зеленський анонсував законопроєкт, завдяки якому хотів би зменшити вплив олігархів на державу. У травні про нього почали активно говорити, а 2 червня його зареєстрували у Верховній Раді.

Документ передбачає, що олігархом вважатимуть людину, яка має бодай 3 із 4 ознак: активно впливає на політичне життя, на ЗМІ, має монопольне становище на ринку і статків на суму у понад мільйон прожиткових мінімумів.

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