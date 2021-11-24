Соответствующее решение одобрили во время заседания правительства, которое состоялось в среду, 24 ноября.
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Целью проекта является определение правовых и организационных мероприятий, направленных на развитие системы предотвращения угроз нацбезопасности, связанных с чрезмерным влиянием олигархов.
План направлен на содействие имплементации закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" и реализацию Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства,
– говорится в пояснительной записке.
Кроме этого, документ призван создать предохранители чрезмерного влияния олигархов в энергетическом секторе и других сферах общественной жизни украинского государства.
Среди мероприятий:
- усиление способности Антимонопольного комитета;
- обязательность госрегистрации лоббирования и госреестра лоббистов – до декабря 2022 года;
- обеспечение справедливого и эффективного правосудия (Верховный суд, Высший совет правосудия, КСУ) до декабря 2023 года;
- обеспечение безопасности поставок электроэнергии и природного газа до марта 2022 года;
- прекращение импорта электроэнергии из России и Беларуси до сентября 2023 года;
- уменьшение злоупотреблений олигархами влиянием на медиа до декабря 2022 года;
- усиление контроля за финансовыми операциями олигархов до декабря 2022 года;
- минимизация влияния олигархов на политические партии и избирательные кампании до сентября 2022 года;
- неотвратимость наказания за политическую коррупцию до июня 2022 года;
- приведение уровня тарифов на железнодорожные перевозки к экономически обоснованным до декабря 2022 года;
- установление экономически обоснованных ставок перевалки грузов в ГП "МТП "Южный" до февраля 2023 года;
- создание независимой от влияния олигархов авиакомпании до декабря 2022 года;
- международно-правовые инструменты защиты не распространяются на инвестиции украинских бенефициарных владельцев компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях – в течение 2022 – 23 годов.
Что говорят в Министерстве юстиции
Денис Малюська в фейсбуке заявил, что в Минюсте "неоднократно отмечали, что прекратить злоупотребление олигархами своей властью можно только комплексными мерами".
Закон об олигархах – это лишь часть (крайне важная) огромного объема работы, которую еще предстоит выполнить. В плане мероприятий – картинка будущего полнее,
– отметил министр.
Он добавил, что план мероприятий будет еще дополняться, "но общее представление можно получить уже".
К слову В Минюсте рассказали, когда СНБО определит первых олигархов
Законопроект об олигархах: детали
Документ создан для того, чтобы превратить олигархов в бизнесменов и не допустить их влияния на экономику Украины. В реестр олигархов могут попасть те лица, которые соответствуют трем из четырех критериев:
- участвуют в политической жизни;
- имеют значительное влияние на СМИ;
- являются конечными владельцами субъекта хозяйствования с монопольным положением на украинском рынке;
- являются владельцами активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это 2,27 миллиарда гривен).