Соответствующее решение одобрили во время заседания правительства, которое состоялось в среду, 24 ноября.

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Целью проекта является определение правовых и организационных мероприятий, направленных на развитие системы предотвращения угроз нацбезопасности, связанных с чрезмерным влиянием олигархов.

План направлен на содействие имплементации закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" и реализацию Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства,

– говорится в пояснительной записке.

Кроме этого, документ призван создать предохранители чрезмерного влияния олигархов в энергетическом секторе и других сферах общественной жизни украинского государства.

Среди мероприятий:

усиление способности Антимонопольного комитета;

обязательность госрегистрации лоббирования и госреестра лоббистов – до декабря 2022 года;

обеспечение справедливого и эффективного правосудия (Верховный суд, Высший совет правосудия, КСУ) до декабря 2023 года;

обеспечение безопасности поставок электроэнергии и природного газа до марта 2022 года;

прекращение импорта электроэнергии из России и Беларуси до сентября 2023 года;

уменьшение злоупотреблений олигархами влиянием на медиа до декабря 2022 года;

усиление контроля за финансовыми операциями олигархов до декабря 2022 года;

минимизация влияния олигархов на политические партии и избирательные кампании до сентября 2022 года;

неотвратимость наказания за политическую коррупцию до июня 2022 года;

приведение уровня тарифов на железнодорожные перевозки к экономически обоснованным до декабря 2022 года;

установление экономически обоснованных ставок перевалки грузов в ГП "МТП "Южный" до февраля 2023 года;

создание независимой от влияния олигархов авиакомпании до декабря 2022 года;

международно-правовые инструменты защиты не распространяются на инвестиции украинских бенефициарных владельцев компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях – в течение 2022 – 23 годов.

Что говорят в Министерстве юстиции

Денис Малюська в фейсбуке заявил, что в Минюсте "неоднократно отмечали, что прекратить злоупотребление олигархами своей властью можно только комплексными мерами".

Закон об олигархах – это лишь часть (крайне важная) огромного объема работы, которую еще предстоит выполнить. В плане мероприятий – картинка будущего полнее,

– отметил министр.

Он добавил, что план мероприятий будет еще дополняться, "но общее представление можно получить уже".

К слову В Минюсте рассказали, когда СНБО определит первых олигархов

Законопроект об олигархах: детали

Документ создан для того, чтобы превратить олигархов в бизнесменов и не допустить их влияния на экономику Украины. В реестр олигархов могут попасть те лица, которые соответствуют трем из четырех критериев:

участвуют в политической жизни;

имеют значительное влияние на СМИ;

являются конечными владельцами субъекта хозяйствования с монопольным положением на украинском рынке;

являются владельцами активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это 2,27 миллиарда гривен).

Важно! Верховная Рада во время заседания 23 сентября окончательно одобрила законопроект о деолигархизации. Владимир Зеленский подписал документ 5 ноября.