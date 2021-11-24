Відповідне рішення схвалили під час засідання уряду, яке відбулося у середу, 24 листопада.

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Ціллю проєкту є визначення правових та організаційних заходів, спрямованих на розвиток системи запобігання загрозам нацбезпеці, пов'язаним із надмірним впливом олігархів.

План спрямований на сприяння імплементації закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" та реалізації Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства,

– йдеться у пояснювальній записці.

Окрім цього, документ покликаний створити запобіжники надмірного впливу олігархів у енергетичному секторі та інших сферах суспільного життя української держави.

Серед заходів:

посилення спроможності Антимонопольного комітету;

обов'язковість держреєстрації лобіювання та держреєстр лобістів – до грудня 2022 року;

забезпечення справедливого та ефективного правосуддя (Верховний суд, Вища рада правосуддя, КСУ) до грудня 2023 року;

забезпечення безпеки постачання електроенергії та природного газу до березня 2022 року;

припинення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі до вересня 2023 року;

зменшення зловживань олігархами впливом на медіа до грудня 2022 року;

посилення контролю за фінансовими операціями олігархів до грудня 2022 року;

мінімізації впливу олігархів на політичні партії та виборчі кампанії до вересня 2022 року;

невідворотність покарання за політичну корупцію до червня 2022 року;

приведення рівня тарифів на залізничні перевезення до економічно обґрунтованих до грудня 2022 року;

встановлення економічно обґрунтованих ставок перевалку вантажів у ДП "МТП "Южний" до лютого 2023 року;

створення незалежної від впливу олігархів авіакомпанії до грудня 2022 року;

міжнародно-правові інструменти захисту не поширюються на інвестиції українських бенефіціарних власників компаній, зареєстрованих в іноземних юрисдикціях – протягом 2022 – 23 років.

Що кажуть у Міністерстві юстиції

Денис Малюська у фейсбуці заявив, що у Мін'юсті "неодноразово наголошували, що припинити зловживання олігархами своєю владою можна лише комплексними заходами".

Закон про олігархів – це лише частина (вкрай важлива) величезного обсягу роботи, яку ще слід виконати. У Плані заходів – картинка майбутнього повніша,

– зазначив міністр.

Він додав план заходів буде ще доповнюватися, "але загальне уявлення можна отримати вже".

До слова У Мін'юсті розповіли, коли РНБО визначить перших олігархів

Законопроєкт про олігархів: деталі

Документ створений для того, щоб перетворити олігархів на бізнесменів і не допустити їхнього впливу на економіку України. У реєстр олігархів можуть потрапити ті особи, які відповідають трьом з чотирьох критеріїв:

беруть участь у політичному житті;

мають значний вплив на ЗМІ;

є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку;

є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).

Важливо! Верховна Рада під час засідання 23 вересня остаточно схвалила законопроєкт про деолігархізацію. Володимир Зеленський підписав документ 5 листопада.