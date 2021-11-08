За словами Малюськи, закон про олігархів набуде чинності у першій половині травня 2022 року. Уже наприкінці місяця РНБО може створити відповідний реєстр.

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Олігархи можуть виправити ситуацію

Денис Малюська заявив, що до травня 2022 року в тих, хто зараз підпадає під критерії визначення олігарха є час, щоб виправити ситуацію. Для цього, за словами міністра, потрібно припинити фінансувати партії, позбутися монопольного становища або продати свої медіа людим з бездоганною репутацією.

У протилежному випадку після внесення у списки РНБО олігархам заборонять фінансувати партії та політичну агітацію й купувати об'єкти великої приватизації. Контакти чиновників з олігархами підпадатимуть під декларування.

Контакти чиновників з олігархами або їх представниками будуть публічно декларуватися, а самі олігархи нестимуть істотні репутаційні ризики у діловому світі,

– заявив Малюська.

За словами міністра юстиції найближчим часом Нацрада з питань телебачення і радіомовлення розробить механізм перевірки ділової репутації покупця ЗМІ, а РНБО затвердить Положення про реєстр олігархів і створить відповідний список.

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