По словам Малюськи, закон об олигархах вступит в силу в первой половине мая 2022 года. Уже в конце месяца СНБО может создать соответствующий реестр.

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Олигархи могут исправить ситуацию

Денис Малюська заявил, что до мая 2022 года у тех, кто сейчас подпадает под критерии определения олигарха, есть время, чтобы исправить ситуацию. Для этого, по словам министра, нужно прекратить финансировать партии, избавиться от монопольного положения или продать свои медиа людим с безупречной репутацией.

В противном случае после внесения в списки СНБО олигархам запретят финансировать партии и политическую агитацию и покупать объекты большой приватизации. Контакты чиновников с олигархами будут подпадать под декларирование.

Контакты чиновников с олигархами или их представителями будут публично декларироваться, а сами олигархи будут нести существенные репутационные риски в деловом мире,

– заявил Малюська.

По словам министра юстиции в ближайшее время Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания разработает механизм проверки деловой репутации покупателя СМИ, а СНБО утвердит Положение о реестре олигархов и создаст соответствующий список.

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