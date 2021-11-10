Про це Президент України Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні. За його словами, олігархи дуже не хочуть, щоб держава їх такими визнала офіційно.
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Зеленський зауважив, що ще з 1991 року Україна боролась, адже були політики, які прагнули володіти великими статками і навпаки – власники статків хотіли мати вплив на політику.
Однак і перші, і другі ніколи не мали Батьківщини. Україна для них була ресурсною базою. Державний інтерес – незнайомі смішні слова, а Державний бюджет – джерело заробітку,
– заявив президент.
Зеленський: Політика олігархів дуже проста
На думку президента, політика олігархів дуже проста: ресурси не для всіх, а тільки для них, водночас закон для всіх, але тільки не для них.
"Вони купують депутатів, які лобіюють їхні інтереси, а також правоохоронців, які це не помічають, і суддів, які все прощають. Свої медіа перетворюють на артилерію проти держави та конкурентів. Ось така, мені здається, нерозумна політика. Цей закон – перший крок, аби покласти їй край", – підсумував Зеленський.
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Закон про олігархів: останні новини
- Закон Зеленський підписав 5 листопада, однак ще жодного олігарха у список не внесли. Варто зазначити, що у РНБО впевнені вже у 13 особах.
- Одразу після набуття чинності закону у ЗМІ почали обговорювати новину. Петро Порошенко продав права на "5 канал" та "Прямий".
- Після підписання закону Зеленський заявив, що в олігархів тепер є 2 шляхи: стати прозорим або грати за старими правилами.