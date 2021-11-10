Об этом прездент Украины Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении. По его словам, олигархи очень не хотят, чтобы государство их таковыми признало официально.

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Зеленский отметил, что еще с 1991 года Украина боролась, ведь были политики, которые стремились обладать большим состоянием и наоборот – владельцы состояния хотели иметь влияние на политику.

Однако и первые, и вторые никогда не имели Родины. Украина для них была ресурсной базой. Государственный интерес – незнакомые смешные слова, а государственный бюджет – источник заработка,

– заявил президент.

Зеленский: политика олигархов очень проста

По мнению президента, политика олигархов очень проста: ресурсы не для всех, а только для них, в то же время закон для всех, но только не для них.

"Они покупают депутатов, которые лоббируют их интересы, а также правоохранителей, которые это не замечают, и судей, которые все прощают. Свои медиа превращают в артиллерию против государства и конкурентов. Вот такая, мне кажется, неразумная политика. Этот закон – первый шаг, чтобы положить ей конец", – подытожил Зеленский.

Президент обратился к украинцам: смотрите видео

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