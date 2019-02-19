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      11-летнему школьнику взрывом оторвало руку на Николаевщине

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      На Николаевщине 11-летний мальчик остался без руки. Он играл со снарядом от крупнокалиберного пулемета, когда тот внезапно разорвался просто у него в руках. Сейчас ребенок в больнице.

      Мать пострадавшего рассказала, что снаряд парню якобы подарил кто-то из знакомых. Все были уверены, что это – сувенир, а не боевой патрон. Родителям мальчик ничего о подарке не рассказал. Зато дождался вечера, чтобы вытянуть отцовскую отвертку и посмотреть, что же там внутри.

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      "У него ампутация правой кисти на уровне нижней трети предплечья, множественные раны и ссадины лица", – сказал заведующий отделением Николаевской областной детской больницы Евгений Шестопалов.

      Сейчас ребенка держат в состоянии медикаментозного сна, чтобы обезболить рану. Его состояние врачи оценивают, как стабильное, жизни ничего не угрожает. Впрочем, впереди, говорят, тяжелая и длительная реабилитация. Прежде всего психологическая.

      Правоохранители пока открыли сразу два уголовных производства – по факту незаконного оборота оружия и нанесение тяжких телесных повреждений.

      Что делать в случае обнаружения взрывоопасной находки?​
      • Не приближайтесь и не прикасайтесь к предмету, а отойдите на безопасное расстояние.

      • Позвоните по номеру 101 или 102 и сообщите о месте и времени обнаружения находки.

      • Не используйте возле найденных мин и снарядов средства радиосвязи и мобильные телефоны – они могут спровоцировать взрыв.

      • Если у взрывоопасной находки проводятся какие-то работы, то немедленно прекратите их.

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      Теги: Новости Украины Оружие Дети и несовершеннолетние Новости Николаева
      Источник: 24 канал
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