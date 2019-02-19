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      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      11-річному школяру вибухом відірвало руку на Миколаївщині

      203 Читать новость на русском

      На Миколаївщині 11-річний хлопчик залишився без руки. Він бавився снарядом від великокаліберного кулемета, коли той раптово розірвався просто в нього в руках. Наразі дитина у лікарні.

      Мати постраждалого розповіла, що снаряд хлопцю начебто подарував хтось зі знайомих. Усі були певні, що це – сувенір, а не бойовий набій. Батькам хлопчик нічого про подарунок не розповів. Натомість дочекався вечора, аби витягнути батькову викрутку і подивитися, що ж там усередині. 

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      "У нього ампутація правої кисті на рівні нижньої третини передпліччя, множинні рани та садна обличчя", – сказав завідувач відділення Миколаївської обласної дитячої лікарні Євген Шестопалов.

      Зараз дитину тримають у стані медикаментозного сну, щоб знеболити рану. Його стан лікарі оцінюють, як стабільний, життю нічого не загрожує. Втім, попереду, кажуть, важка і тривала реабілітація. Передусім психологічна.

      Правоохоронці наразі відкрили одразу два кримінальних провадження – за фактом незаконного обігу зброї та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. 

      Що робити у разі виявлення вибухонебезпечної знахідки?
      • Не наближайтесь та не торкайтесь предмету, а відійдіть на безпечну відстань.

      • Зателефонуйте за номером 101 або 102 та повідомте про місце та час виявлення знахідки.

      • Не користуйтесь біля знайдених мін і снарядів засобами радіозв'язку та мобільними телефонами – вони можуть спровокувати вибух.

      • Якщо біля вибухонебезпечної знахідки проводяться якісь роботи, то негайно припиніть їх.

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      Теги: Новини України Новини Миколаєва Діти і неповнолітні Зброя
      Джерело: 24 канал
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