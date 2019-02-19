11-річному школяру вибухом відірвало руку на Миколаївщині

На Миколаївщині 11-річний хлопчик залишився без руки. Він бавився снарядом від великокаліберного кулемета, коли той раптово розірвався просто в нього в руках. Наразі дитина у лікарні.

Мати постраждалого розповіла, що снаряд хлопцю начебто подарував хтось зі знайомих. Усі були певні, що це – сувенір, а не бойовий набій. Батькам хлопчик нічого про подарунок не розповів. Натомість дочекався вечора, аби витягнути батькову викрутку і подивитися, що ж там усередині.

Читайте також: Як врятувати життя людини до приїзду швидкої

"У нього ампутація правої кисті на рівні нижньої третини передпліччя, множинні рани та садна обличчя", – сказав завідувач відділення Миколаївської обласної дитячої лікарні Євген Шестопалов.

Зараз дитину тримають у стані медикаментозного сну, щоб знеболити рану. Його стан лікарі оцінюють, як стабільний, життю нічого не загрожує. Втім, попереду, кажуть, важка і тривала реабілітація. Передусім психологічна.

Правоохоронці наразі відкрили одразу два кримінальних провадження – за фактом незаконного обігу зброї та нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Що робити у разі виявлення вибухонебезпечної знахідки?

• Не наближайтесь та не торкайтесь предмету, а відійдіть на безпечну відстань.



• Зателефонуйте за номером 101 або 102 та повідомте про місце та час виявлення знахідки.



• Не користуйтесь біля знайдених мін і снарядів засобами радіозв'язку та мобільними телефонами – вони можуть спровокувати вибух.



• Якщо біля вибухонебезпечної знахідки проводяться якісь роботи, то негайно припиніть їх.