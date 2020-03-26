11-летний школьник отравился алкоголем на Донетчине

Несовершеннолетний мальчик отравился алкоголем в Донецкой области. Он выпил несколько бутылок слабоалкогольного напитка.

В педиатрическое отделение местной больницы доставили 11-летнего мальчика с алкогольным отравлением, сообщает полиция Донецкой области.

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По данным правоохранителей, на карманные деньги потерпевший купил несколько бутылок слабоалкогольного напитка и выпил его. Когда отец вернулся домой, увидел сына без сознания и вызвал скорую. Ребенка госпитализировали и после оказания необходимой помощи отправили домой.

Правоохранители составили на родителей админпротокол по статье "Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей".

Также полицейские побеседовали с владельцем продуктового магазина, продавец которого продал алкогольные напитки несовершеннолетнему. Они составили административный протокол по статье "нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками".