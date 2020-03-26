11-річний школяр отруївся алкоголем на Донеччині

Неповнолітній хлопчик отруївся алкоголем на Донеччині. Він випив кілька пляшок слабоалкогольного напою.

До педіатричного відділення місцевої лікарні доставили 11-річного хлопчика з алкогольним отруєнням, повідомляє поліція Донецької області.

Читайте також Стрілянина в Києві: подружжя не поділило дитину

За даними правоохоронців, на кишенькові гроші потерпілий купив кілька пляшок слабоалкогольного напою і випив його. Коли батько повернувся додому, побачив сина без свідомості та викликав швидку. Дитину госпіталізували та після надання необхідної допомоги – відправили додому.

Правоохоронці склали на батьків адмінпротокол за статтею "невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей".

Також поліцейські поспілкувались з власником продуктового магазину, продавець якого продав алкогольні напої неповнолітньому. Вони склали адміністративний протокол за статтею "порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями".