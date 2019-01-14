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      11 новых бизнесов: Baltika 7 задает "Вектор успеха"

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      11 новых бизнесов: Baltika 7 задает "Вектор успеха"

      Сотни тысяч просмотров роликов на YouTube, 514 участников, 113 бизнес-идей, 5 практических мастер-классов в 5 городах Украины, и наконец-то, 11 новых бизнесов, открытых в 2018 году.

      Всё это – результаты проекта "Вектор на успех", спонсор которого стал бренд Baltika 7.

      После нескольких лет неуверенности украинцы снова увидели перспективы для развития предпринимательства. Вдохновить людей и создать новые бизнесы – такие цели поставил перед собой проект "Вектор на успех".

      Было проведено 5 практических 8- ми часовых мастер-классов в Днепре, Ивано-Франковске, Кропивницком, Одессе и Черновцах. Их проведению предшествовала серия видео с историями успеха спикеров – селфмейд-бизнесменов, представителей каждого из городов.

      Ведущим проекта выступил харизматичный Андрей Остапчук – самый популярный бизнес-блогер Украины, на YouTube-канал которого сейчас подписано 150 000 человек. Мастер-классы вели молодые собственники бизнеса, которые не являются тренерами и не продают свои услуги по бизнес-обучению. Это практики, которые еще недавно не имели своего дела, а сейчас зарабатывают до 1 000 000 грн чистой прибыли в месяц.

      Основной аудиторией мастер-классов стали два типа людей: те, кто только раздумывал над своей бизнес-идеей, и те, кто ещё не определился с направлением предпринимательской работы. Поэтому спикеры выделили максимум времени, чтобы показать реальные способы открыть своё дело без стартового капитала и связей.

      Спустя 4 месяца, уже запущено 11 новых бизнесов, владельцы которых решились на этот шаг благодаря проекту. Кто эти люди и чем они занимаются?

      • Даниил Шкарлат (Черновцы) выбрался из долгов и занялся организацией собственных бизнес-ивентов.
      • Николай Гуцул (Черновцы) на основе старинного рецепта, создал серию конфет и реализует их среди гостей и жителей своего города.
      • Марина Хотеева (Кропивницкий) открыла танцевальный зал, в котором еженедельно проходит около 20 занятий по разным направлениям для взрослых и детей.
      • Ростислав Мозиль (Ивано-Франковск) организовал бизнес по разработке сайтов, нанял работников и сдал заказчикам первые 10 проектов.
      • Алеся Шевчук (Одесса) добилась первых продаж в созданном с нуля интернет-магазине женской одежды.
      • Максим Болта (Одесса) организовал бизнес по выездному ремонту телефонов и продаже техники.
      • Сергей Баранюк (Одесса) основал бренд новых шоколадных батончиков.
      • Лейла Эминова (Полтава) запустила сразу два проекта – по написанию текстов и по продаже кондитерских изделий.
      • Максим Левченко (Киев) открыл собственный клуб единоборств Capitalist Fighters.

      Приняли участие в "Вектор на успех" и уже сформировавшиеся предприниматели. За время проекта они существенно усовершенствовали свой бизнес – перешли от концепции "человек-компания" к формату с наёмными работниками и значительно увеличили оборот своих бизнесов. 

      Идеологом и спонсором проекта "Вектор на успех" неизменно выступал бренд Baltika 7, который задается глобальной целью – помочь людям найти свой успех и закрепиться в нем. Именно поэтому Baltika 7 анонсирует продолжение проекта "Вектор на успех" в 2019 году и в скором времени пригласит присоединиться к нему всех, кто намерен открыть свой бизнес!

      Теги: Новости Украины Бизнес
      Источник: 24 Канал
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