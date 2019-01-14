11 нових бізнесів: Baltika 7 задає "Вектор на успіх"

Сотні тисяч переглядів роликів на YouTube, 514 учасників, 113 бізнес-ідей, 5 практичних майстер-класів в 5 містах України, і нарешті, 11 нових бізнесів, відкритих у 2018 році.

Все це – результати проекту "Вектор на успіх", спонсором якого став бренд Baltika 7.

Після кількох років невпевненості українці знову побачили перспективи для розвитку підприємництва. Надихнути людей і створити нові бізнеси – такі цілі поставив перед собою проект "Вектор на успіх".

Було проведено 5 практичних 8-мигодинних майстер-класів в Дніпрі, Івано-Франківську, Кропивницькому, Одесі та Чернівцях. Їх проведенню передувала серія відео з історіями успіху спікерів – селфмейд-бізнесменів, представників кожного з міст.

Ведучим проекту виступив харизматичний Андрій Остапчук – найпопулярніший бізнес-блогер України, на YouTube-канал якого зараз підписано 150 000 осіб. Майстер-класи вели молоді власники бізнесу, які не є тренерами і не продають свої послуги з бізнес-навчання. Це практики, які донедавна не мали своєї справи, а зараз заробляють до 1 000 000 грн чистого прибутку на місяць.

Основною аудиторією майстер-класів стали два типи людей: ті, хто тільки розмірковував над своєю бізнес-ідеєю, і ті, хто ще не визначився з напрямком підприємницької роботи. Тому спікери виділили максимум часу, щоб показати реальні способи відкрити свою справу без стартового капіталу та зв'язків.

4 місяці потому вже запущено 11 нових бізнесів, власники яких зважилися на цей крок завдяки проекту. Хто ці люди і чим вони займаються?

Данило Шкарлат (Чернівці) вибрався з боргів і зайнявся організацією власних бізнес-івентів;

вибрався з боргів і зайнявся організацією власних бізнес-івентів; Микола Гуцул (Чернівці) на основі старовинного рецепту створив серію цукерок і реалізує їх серед гостей і жителів свого міста;

на основі старовинного рецепту створив серію цукерок і реалізує їх серед гостей і жителів свого міста; Марина Хотєєва (Кропивницький) відкрила танцювальний зал, в якому щотижня проходить близько 20 занять за різними напрямками для дорослих і дітей;

відкрила танцювальний зал, в якому щотижня проходить близько 20 занять за різними напрямками для дорослих і дітей; Ростислав Мозіль (Івано-Франківськ) організував бізнес з розробки сайтів, найняв працівників і здав замовникам перші 10 проектів;

організував бізнес з розробки сайтів, найняв працівників і здав замовникам перші 10 проектів; Олеся Шевчук (Одеса) домоглася перших продажів в створеному з нуля інтернет-магазині жіночого одягу;

домоглася перших продажів в створеному з нуля інтернет-магазині жіночого одягу; Максим Болта (Одеса) організував бізнес з виїзного ремонту телефонів і техніки;

організував бізнес з виїзного ремонту телефонів і техніки; Сергій Баранюк (Одеса) заснував бренд нових шоколадних батончиків;

заснував бренд нових шоколадних батончиків; Лейла Емінова (Полтава) запустила відразу два проекти – з написання текстів і з продажу кондитерських виробів;

запустила відразу два проекти – з написання текстів і з продажу кондитерських виробів; Максим Левченко (Київ) відкрив власний клуб єдиноборств Capitalist Fighters.

Взяли участь у "Векторі на успіх" і вже сформовані підприємці. За час проекту вони істотно вдосконалили свій бізнес – перейшли від концепції "людина-компанія" до формату з найманими працівниками та значно збільшили обіг своїх бізнесів.

Ідеологом і спонсором проекту "Вектор на успіх" незмінно виступав бренд Baltika 7, який ставить глобальну мету – допомогти людям знайти свій успіх і закріпитися в ньому. Саме тому Baltika 7 анонсує продовження проекту "Вектор на успіх" в 2019 році і незабаром запросить приєднатися до нього всіх, хто має намір відкрити власну справу!